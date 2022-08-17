網球｜細威不敵「英國甜心」出局後拒受訪　獲對手致敬：莫大光榮

莎蓮娜威廉絲（Serena Williams，台譯小威廉絲）上周宣布將在完成美網後掛拍，近27年職業生涯步入倒數階段。這名前世界球后今日（17日）在辛辛那提公開賽揭幕戰，首次對去屆美網冠軍、英國小將拉度簡奴（Emma Raducanu，台譯拉杜卡努），終以直落兩盤吞敗，其輝煌職業生涯也朝結局再近一步。



即將退休的「細威」莎蓮娜威廉絲與英國「楊丞琳」拉度簡奴，在辛辛那提大師賽首圈即合演最具話題性賽事。兩名前後任美網冠軍正面交鋒，是一場名副其實的跨世代對決，因拉度簡奴在2002年出生時，細威已是球后和4座大滿貫冠軍。

莎蓮娜威廉絲拋出退役宣言後，外界都相當關注她的每場賽事。（Getty Images）

23座大滿貫女單冠軍得主細威，在首盤錄12個非受迫性失誤，被對手兩度打破發球局；而在次盤「吞蛋」的情況下，她僅堅持了65分鐘，就以4：6、0：6不敵整場打得乾淨俐落的2021美網冠軍拉度簡奴。

40歲的細威落敗後迅速離開球場，沒有接受電視台記者訪問，也缺席了賽後記者會。

細威與相差21年的拉度簡奴是第一次也可能是最後一次對壘。（Getty Images）

細威落敗後迅速離開球場。（Getty Images）

這是拉度簡奴生涯首度與美國傳奇女將細威交鋒，由於後者打算在本月美網後退休，兩人未必有機會再交手。

拉度簡奴在賽後表示：「我由頭到尾都好緊張，細威很危險，任何狀況下都可以反敗為勝。我必須保持專注，很高興我可以保持冷靜。」

拉度簡奴坦言整場賽事都感到很緊張。（Getty Images）

拉度簡奴在去年美網奪冠後，陷入大低潮，在巡迴賽僅取得14勝17敗成績，今天她在甫開賽就讓細威陷入苦戰，求勝心表露無遺。

這名「英國甜心」表示很榮幸能在細威職業生涯尾聲與其交手，「我們都得敬佩細威和她了不起的職業生涯，我很感激能有和她對戰的經驗，也很感謝我們的生涯有所交集。」她亦向細威致敬，「我認為我們都需要向細威和她驚人的職業生涯致敬，她的成就那麼的鼓舞人心，能和她同場競技是莫大的光榮。」