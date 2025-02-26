全運比奧運更難？四大項目「神仙打架」　奧運金牌混戰激過世錦賽

在中國的傳統體育強項，有「全運比奧運更難」的說法，乒乓球的陳夢、射擊的張夢雪、舉重的侯志慧及跳水的陳芋汐也曾作出類似的感歎。奧運會限制各國參賽名額，而在全運會，各省盡派頂尖運動員參賽，出現「神仙打架」的場面，精彩程度跟奧運、世錦賽有過之而無不及，例如上屆全運的女子10米高台跳水，4位奧運金牌得主爭冠，激烈程度更勝奧運。



2021年全運會乒乓男團決賽，樊振東領廣東擊敗北京，贏得金牌。（新華社）

「全運比奧運更難」的情況只適用於部分中國的傳統強項，包括乒乓球、射擊、舉重及跳水。中國在這些項目的人才儲備優秀，大批選手都達世界一流水平，但奧運會限制各國的參賽名額，例如在奧運的個人跳水及乒乓球單打，每隊只能最多派兩人參加，令中國未能盡遣強手。不過，在全運會，所有國內強手可代表各省市出戰交手。這些運動員平時在國家隊一同訓練，非常熟悉彼此打法、優點及缺點；稍一不慎，奧運金牌都很易滑鐵盧。

陳夢認為全運會比奧運會難打得多。（網上圖片）

在4年前的陝西全運前，中國4位乒乓女將陳夢、孫穎莎、劉詩雯、王曼昱在網上聊天，其中贏得奧運女單金牌的陳夢說：「全運會比奧運會難打多了，你們幾個誰好打？要是咱們四個組隊打全運會就好了。」東京奧運冠軍侯志慧在陝西全運的女子舉重49公斤級摘金，她賽後在社交網站寫：「太難了！超世界紀錄才能拿全運會冠軍！比奧運會還難！」

在里約奧運贏過女子10米氣手槍的張夢雪亦說過：「全國比賽太難了，還是讓我回去打奧運吧！」至於在女子高台跳水跟全紅嬋一時瑜亮的陳芋汐也感慨地說：「相比奧運會，全運會的競爭會更大一些。」

張夢雪 / 女子10米氣手槍。（新華社）

全運會「神仙打架」的情況主要出現在乒乓球、射擊、舉重及跳水。在這4個項目，中國在亞洲以至世界水平也屬於頂尖，可以量產大批獎牌運動員。在國際賽，這些中國運動員同一陣線，但在全運會，他們則是各為其主，既有正值盛年的當打運動員，又有淡出國家隊的前輩，令觀眾有新鮮感。

全運會「神仙打架」項目｜乒乓球

乒乓球男子以京、滬兩隊最強，北京有馬龍配王楚欽及閆安，上海則有樊振東加許昕，當打的梁靖崑率領河北，林詩棟帶領海南，而衛冕的廣東雖失去樊振東，仍有林高遠。女子方面，更加是群星散落全國，孫穎莎在河北，陳夢在山東，黑龍江有王曼昱，遼寧則有王藝迪及陳幸同，劉詩雯雖已淡出，但料帶領廣東隊。以上屆陝西全運女團為例，東京奧運代表陳夢、孫穎莎、王曼昱的隊伍皆無緣冠軍，由王藝迪及陳幸同的遼寧摘金。

2021年全運會乒乓男團決賽，樊振東領廣東擊敗北京，贏得金牌。（新華社）

全運會「神仙打架」項目｜跳水

4位跳水奧運金牌得主爭鋒，這是連奧運決賽也鮮見。在上屆陝西全運的女子個人10米台，上演牌面比奧運決賽更強的「神仙打架」，齊集全紅嬋、陳芋汐、張家齊、任茜4位奧運金牌得主，最後由全紅嬋反勝奪冠，陳芋汐、任茜分別得銀牌及銅牌。在這場決賽12位選手中，有11人的總分超過300分，而在同年的東京奧運決賽，只有7人總分過300分。從這一點見到，全運跳水的競爭比奧運更激烈、選手間的實力更接近。廣東在跳水的牌面實力很強，女子高台有全紅嬋，3米板有陳藝文，而男子3米板亦有謝思埸。

全紅嬋參加2021年全運會，贏得女子10米高台及女子團體兩面金牌。（新華社）

全運會「神仙打架」項目｜舉重

上屆陝西全運女子舉重49公斤級的比賽，同年贏得東京奧運金牌的侯志慧贏得驚險。她在東京奧運以210公斤摘金，領先亞軍8公斤，而在陝西全運會，她舉出破世界紀錄的214公斤才贏到冠軍，比亞軍的蔣惠花僅多1公斤。東京奧運銀牌得主的成績，在全運會只能排上第4名。

在2021年，侯志慧驚險地贏得全運冠軍，比奧運贏得更緊湊。（侯志慧微博）

全運會「神仙打架」項目｜射擊

射擊比賽難在穩定，只要一槍失手，就很難挽救，加上全運會強手雲集，爭標選手甚多，例如上屆陝西全運變成爆冷溫床，奧運冠軍級人馬都紛紛落馬。在女子10米氣步槍，同年在東京奧運摘得兩金的楊倩只得銅牌。在女子25米運動手槍，郭文珺、張夢雪及姜冉馨3位奧運冠軍未能入決賽，由小將劉銳摘金。在男子10米氣手槍，奧運兩金人馬龐偉同樣未能闖決賽。