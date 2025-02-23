2025深港馬拉松暨全運會測試賽港隊6選手出戰　司徒兆殷摘季

2025深港馬拉松暨第十五屆全國運動會跨境馬拉松測試賽，周日（23日）上演，賽事以深圳灣大橋為紐帶，跨越深圳和香港。

今次賽事共有40位選手參賽，包括18位港澳及各省代表，以及22位達標的跑手。香港隊派出魏賡、尹焯熙、盧善達，司徒兆殷、黃美欣、譚嘉敏，3男3女共6名選手參賽。



港隊在今次賽事派出3男3女共6位選手參賽。

港隊派出6人參賽，是最多一隊，澳門派出2人，廣東、貴州、寧夏、雲南、湖北、淅江、新疆均有選手參賽。女子組有17人參賽，6位為港澳及各省代表，包括往績最佳、全馬曾跑出2小時35分02秒的廣州隊陳麗琴，港隊三位代表司徒兆殷、黃美欣、譚嘉敏，澳門代表許忠煌，及貴州代表金林築，另加11位其他達標選手。

男子組23人參賽，12人為港澳及各省代表，包括港隊的魏賡、尹焯熙、盧善達，另加11位其他達標選手。

今年11月上演的全運會馬拉松賽事，將會是歷來首次中港兩地跨境舉行，因此今次特別舉行測試賽。賽事在深圳灣體育中心起步，女子組賽事率先在7時出發，男子組7時30分起步。

女子組一如所料由廣州隊的陳麗琴領放，她與港隊的司徒兆殷、貴州代表金林築三人組成集團，輪流領放，三人幾乎同在1小時23分抵達半程；男子組則由最佳成績2小時13分28秒、雲南選手趙朝傳一人獨自領放，他以32分01秒跑畢頭10公里，遙遙領先一眾跑手。

全運會馬拉松測試賽︱女子組一如所料由廣州隊的陳麗琴領放，她與港隊的司徒兆殷、貴州代表金林築三人組成集團、輪流領放。（周令知攝）

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選手跑畢兩公里後由深圳灣口岸進入香港，沿深港西部通道向南跑。到折返點後，跑手會原路返回深圳，預計所有跑手兩小時內可完成香港賽段。由於參賽人數少，而且路線起伏位頗多，選手在開賽至今速度不算高。

深圳賽區和香港賽區當日凌晨2時至上午11時禁止所有非賽事相關人員和車輛進入口岸和賽事管理區域。深圳灣口岸通關服務將會暫停，預計上午11時恢復正常。通關服務暫停期間，持深圳灣口岸有效封閉道路通行許可證的跨境貨車和私家車，可轉往落馬洲/皇崗口岸、文錦渡口岸、香園圍口岸。

全運會馬拉松測試賽︱男子組雲南選手趙朝傳一人獨自領放。（直播截圖）

女子組賽事尾段，已是陳麗琴一人天下，她終以2小時44分44秒勝出，金林築以2小時45分15秒獲亞軍，港將司徒兆殷以2小時47分20秒獲季軍。

男子組由趙朝傳以2小時17分15秒封王。