全運會2025開幕式｜11.9廣州舉行開幕禮 香港導演劉偉強任總監製
撰文：威廉神
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在2025年舉行的第15屆全運會將於11月9日至21日舉行，開幕式會在11月9日於廣州舉行。全運會開幕禮由內地導演郎昆擔任總導演，另一導演陳維亞擔任藝術總監，香港導演劉偉強擔任總監製。
開幕禮在廣州舉行，將從點火儀式、文體表演等方面創意呈現粵港澳三地特色，並借助大灣區創新科技力量，實現「科技+體育+文化」的深度融合，聚焦綠色低碳、碳中和等前沿領域，將藝術呈現與綠色環保結合，向全世界展示新時代中國和粵港澳三地的文化魅力、創新活力。
全運會開幕禮由內地導演郎昆擔任總導演，另一導演陳維亞擔任藝術總監，香港導演劉偉強擔任總監製。
劉偉強表示：「粵港澳三地有太多讓我感動的傳統文化、非遺藝術，以及讓我振奮的創新科技與發展成就，還有伴隨幾代人成長的經典粵語歌曲。我們將帶着對這片土地最真切的感動，將內心最真誠質樸的情感，最走心動情的創意融入開幕式。」
主創團隊成員還包括藝術顧問莫華倫、向雪懷、林藍、曾小敏、鄧兆萍、歐凱明，總製作人王銳祥，副總導演黃沛淩，執行總導演孟可、高燕、蒿炬，總撰稿喬衛、黃誠堅、源子夫，視覺總設計呂天直，美術總設計尚天寶等。
【全運會2025開幕禮詳情】
全運會2025開幕禮日期：11月9日
全運會2025開幕禮地點：廣州
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