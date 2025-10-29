2025全運會．懶人包｜背景介紹+香港首合辦資訊　取消獎牌榜有因

2025全國運動會（全運會／15運會）即將在11月9至21日在廣東、香港及澳門舉行，市民首度可親睹香港運動員主場出戰，成為香港今年焦點體壇盛事。過往全運會未嘗在香港舉行，本文為讀者介紹全運會的背景及基本資訊。



2025全運會｜深圳將舉行閉幕禮。（新華社）

2025全運會｜什麼是全運會？

全運會的全名是「中華人民共和國運動會」，由國家體育總局主辦，是中國國內水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會。

2025全運會｜首屆賽事何時舉行？今年是第幾屆？

首屆全運會在1959年於北京舉行，第二、第三屆均在北京上演，第四至九屆則由北京、上海及廣東省輪流舉辦，到2000年，國務院取消全運會由此三地輪流舉辦的限制，允許其他省、自治區及直豁市申請主辦，今年是第十五屆，因此又稱為「十五運會」。

第十五屆全運會去年在廣州舉行倒數一周年啟動儀式及發布主題口號。（新華社）

2025全運會｜今屆全運會何時舉行？

今屆全運會將會在11月9至21日在廣東、香港及澳門舉行。參賽單位主要是省（區、市）及自治區代表團，上屆共有37個單位、逾12000人參賽，當中香港派出171人參加，而上屆最大的單位是廣東省，共1100人參加，有多名體壇名將包括蘇炳添、全紅嬋等；今屆開始亦支持學校組隊參賽。

2025全運會｜香港隊代表團授旗儀式。（廖雁雄攝）

2025全運會｜香港派出多少運動員參賽？

第十五屆粵港澳全運會，是香港回歸後第8次參加全運會，今屆以聯合主辦身份參賽，共派出逾600人，是史上最龐大的代表團，香港隊代表團將參加28個競賽項目。

2025全運會｜全運會為何不設獎牌榜？

為了杜絕「金牌至上」的「扭曲政績觀」，由2017年天津全運開始，全運會就不再公布各省市的金牌榜及獎牌榜，只公布比賽成績。

2025全運會｜開幕禮及閉幕禮在哪裏舉行？

今屆全運會開幕禮將會在11月9日在廣州上演，閉幕禮則會在11月21日於深圳舉行。

2025全運會｜共有多少個競賽項目？香港主辦哪幾項？

今屆全運會共設有34個競賽大項，當中香港將承辦8個項目，包括場地單車、劍擊、高爾夫球、男子手球、7人欖球、三項鐵人、沙灘排球、男子籃球22歲以下組；另外亦會承辦群眾賽事活動的保齡球。

上屆全運會男子100米跑決賽，代表廣東出戰的蘇炳添贏得冠軍。（新華社）

2025全運會｜殘特奧何時舉行？香港主辦哪些項目？

全國殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會（殘特奧）會在12月8至15日舉行，香港將承辦4個競賽項目，包括硬地滾球、輪椅劍擊、殘奧乒乓球（TT11組）及特奧乒乓球；大眾項目方面則會承辦輪椅舞蹈。