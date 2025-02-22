深圳行山｜環深圳水庫綠道串連3大景點　打卡拱形大橋賞湖光山色

剛過完春節的深圳人，正想一頭栽進春天，另一頭卻快速切換到「搞錢」模式。人在工位坐，心在戶外飄。體感20℃的氣温，只想與大自然牢牢綁定。



那不妨逛一趟深圳這條「天花板」綠道——環深圳水庫綠道。一期工程於春節前完工，一路串聯三個景點，湖光山色，絕不讓人失望！

大望白橋（深圳微時光授權使用）

第一站：大望白橋

環深圳水庫綠道一期，無縫銜接淘金山綠道與翠湖文體公園，全程走下來共有7.5公里。

一路山水，自在愜意。其中最大亮點，便是這座純白拱形的大望橋，飛跨水庫，連接兩岸。用大望村當地人的話說：「橋這頭，世外桃源；橋那頭，牛馬成群。」要我說，誠不欺人。

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大望白橋人車分流，橋下通車，橋上是人行道和單車道。相比其他空中棧道，6.5米的寬度，給人感覺像是走在自家馬路，主打一個寬敞。更加友好的是，電動自行車不可進入，放寬心來溜達。

純白橋體與晴天最搭，沿途漫步，望着一旁的水庫很是愜意。美中不足的是，空中棧道規模不長，僅有600米，另一側的郊野徑還在施工。勝在與淘金山綠道無縫銜接，沉浸式徒步，來這兒準沒錯。

大望白橋人車分流，橋下通車，橋上是人行道和單車道。（深圳微時光授權使用）

第二站：踏春綠道

穿過大望白橋，抵達淘金山綠道的東門入口。這裏雖沒有黃金，但綠水青山就是金山銀山，淘金山倒也不失其名。雖沒有花海，但能全方位泡在治癒系的綠中，格外養眼。人在綠野，一路前行，身心鬆弛。

淘金山綠道是目前環水庫綠道中規模最長、景緻最佳的一段路。全程約有6公里，起伏較大，行至綠道最高處，能遠眺山水。水庫湖面如鏡，梧桐山景如畫。若想踏春去班味，果然還是得看碧水青山。

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除了沉浸式踏春，淘金山綠道格外適合騎車與跑步。時不時看見三三兩兩結伴而來，或騎行或慢跑。只是這裏山體起伏較大，奉勸久坐辦公室的打工人，量力而行。

這裏山體起伏較大，奉勸久坐辦公室的打工人，量力而行。（深圳微時光授權使用）

第三站：新山水公園

步行至淘金山南入口，抵達環水庫綠道第三站——翠湖文體公園。

此處開放一年，早已成為深圳熱門遛娃地，大老遠就能聽見娃娃們的喧鬧聲。園內的河狸主題樂園，設施豐富，造型有趣，深受大小朋友喜愛。據說這座公園剛改造後，就是憑它火出圈的。

熱門自然是有熱門的理由，畢竟前身就已經是羅湖最大的社區公園。東臨深圳水庫，北連淘金山，一半山水一半城，可謂是佔盡地理優勢。經過兩年擴建改造，成功蜕變。真心話，不推薦節假日大老遠來遛娃，無處下腳。

作為環水庫綠道的一部分，翠湖文體公園設有800米的空中棧道，整體與淘金山相連，可騎行、可慢跑。周邊交通相對便利，作為本次遊玩路線的起點最適合不過。春風拂面，徒步生花。走完這一趟，連頭髮絲都在開心地飛起。

作為環水庫綠道的一部分，翠湖文體公園設有800米的空中棧道，整體與淘金山相連，可騎行、可慢跑。（深圳微時光授權使用）

實際上，環深圳水庫綠道的總體規劃共有30公里，規模與石岩湖綠道不相上下。

除了上述景點外，它還計劃與東湖公園、梧桐綠道、大望村野足徑相連，整體上形成一個環線。而這一片的山水風光，個人覺得足以成為深圳綠道的天花板。

環深圳水庫綠道項目（深圳微時光授權使用）

不過目前僅有一期工程完工，環水庫綠道還存在兩處斷點，分別在大望白橋與梧桐綠道之間，翠湖文體公園與東湖公園之間，想要完整體驗還得稍作等待。

最佳的遊玩路線，推薦按照翠湖文體公園、淘金山綠道、大望白橋的順序，無縫連接，且沒有電動自行車（俗稱「電雞」）。

春和景明不等人，擇日出發，走進深圳的春天吧！

春和景明不等人，擇日出發，走進深圳的春天吧！（深圳微時光授權使用）

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