摩連奴闖球證更衣室鬧人　又稱對方職球員為猴子　被罰停賽4場

「狂人」摩連奴（Jose Mourinho）禍從口出！這位費倫巴治主帥在周一（24日）對加拉塔沙雷的比賽後闖入裁判更衣室鬧人，並在記者會上稱對方後備席的職球員為猴子。土耳其足總周四（28日）宣布，指摩連奴侮辱土耳其球證，賽後言論有違體育精神，合共被罰停賽4場及罰款約160萬土耳其里拉，折合約34萬港元。



費倫巴治主帥摩連奴。（路透社）

過去周一上演加拉塔沙雷主場對費倫巴治的土超大戰，雙方踢成0：0。因應雙方要求，這場比賽改由外籍球證執法，邀請了一位斯洛文尼亞球證來負責。不過，今場的第四裁判仍然是來自土耳其。62歲的摩連奴承認，賽後有闖入裁判更衣室，對第四裁判說：「如果你是球證，今場比賽肯定會是一場災難。」

費倫巴治主帥摩連奴。（路透社）

鬧球證以外，摩連奴還在賽後記者會稱加拉塔沙雷在後備席的職球員「像猴子般跳來跳去」。加拉塔沙雷隨後發聲明，批評摩連奴的言論，更表示會向歐洲足協及國際足協投訴。費倫巴治在周二表示，指摩連奴的言論被斷章取義及故意歪曲。

費倫巴治主帥摩連奴。（路透社）

土耳其足總在周四宣布，處罰摩連奴停賽4場及罰款約162萬土耳其里拉（約34萬港元）。足總認為摩連奴對土耳其球證發表侮辱性言論，並稱土耳其球壇混亂無道，罰他停賽2場；此外，因為在記者會上的表現有違體育精神，摩連奴再被罰停賽2場。

費倫巴治向英國傳媒《BBC》表示，他們會就足總對摩連奴的判罰上訴。