普巴開腔談挫折與人生　期望復出為祖雲達斯效力：我願意放棄金錢

法國球星普巴（Paul Pogba）去年捲入禁藥風波，9月開始停賽，至今月初上訴得直，停賽期由4年減至18個月，最快可在2025年初復出。

他近日接受不同傳媒訪問，談及禁藥風波細節外，亦表示願意減薪，以繼續為祖雲達斯效力；這名球星又回憶在曼聯的歲月，提起與摩連奴及蘇斯克查之間的往事。



在2016年以當時世界紀錄的1.05億歐元回歸母會曼聯後，普巴一直是足球界話題人物。然而他在奧脫福表現頗具爭議，又不時傳出與時任領隊摩連奴不和，2022年夏天重返祖雲達斯後，這名法國球員已淡出世界頂級球星之列。

禁藥風波令人生改變

他接受英國《每日郵報》專訪，談及人生出現巨大轉變：「那個名人普巴已不復存在。停賽期間，人們都逃避我。以前我會被邀請出席時裝周及相關活動，現在他們則會說『我們不能用普巴』，我的朋友也不再像以前般經常見面。」

普巴日前接受《每日郵報》專訪，稱今次停賽令他人生出現重大轉變。（路透社）

普巴一直堅稱沒有刻意服用禁藥，不過當初停賽消息傳出後，他受到不少批評及揶揄：「當人們聽到『禁藥』，便會覺得你想變成變形俠醫那樣，這便是其他人對我的觀感。」

這名31歲的法國球星表示，自己現時已成長不少，因此不太在意這些言論，只是當初得知被指控服食禁藥時感到震驚；談及挫折，話題便不可避免地提到曼聯，以及摩連奴。

普巴和摩連奴在曼聯合作首季，贏得歐霸及聯賽盃冠軍。（Getty Images）

「與摩連奴像男女朋友」

回到曼聯的第一個球季，普巴助「紅魔鬼」奪得歐霸及聯賽盃冠軍，他與摩連奴看來合作得相當愉快，但之後便盛傳兩人之間差生裂痕。摩連奴今年4月告訴英國《每日電訊報》，他認為普巴奪得2018世界盃後失去動力，「足球已不再是他最重要的事」。

普巴則以「男女朋友」來形容跟摩連奴的關係：「我們一直在分手和復合。最開始時我們合作得很好，他是我決定回到曼聯的原因之一，不知道為何之後會變成一場惡夢。不過我仍很尊重他，如果明天便見面的話，我會給他一個大大的擁抱，相信有一天我們會坐在一起好好談論。」

普巴形容與摩連奴關係像男女朋友。（Getty Images）

他續稱，摩連奴離開及蘇斯克查接任，是他表現最好一季。惟目睹球會未能進步，普巴在季尾表達離隊意願，被當時的行政總裁活華特（Ed Woodward）阻止，卻突然遇上傷患，似乎暗示這是他後期表現不佳原因。

一心復出 或仍遭祖雲達斯棄用

經歷種種傳聞與禁藥風波後，普巴2025年初便能復出，但一切並非簡單地撥開雲霧便能見青天，因為目前盛傳祖雲達斯欲棄用這名法國球員。主帥莫達（Thiago Motta）月初被問到如何處理普巴時，僅表示會交由球會評估：「對我而言，普巴曾是偉大球員，不過他已長時間未有上陣。」

盛傳祖雲達斯不願繼續使用普巴，主帥莫達的回答亦頗為冷漠。（Getty Images）

普巴告訴《米蘭體育報》，他現時正獨自與職員訓練，唯一渴望是2025年繼續踢足球：「屆時會有一個全新的普巴：更飢渴、更明智、更強壯。為了效力祖雲達斯，我已準備好放棄金錢，我想回歸球隊。」