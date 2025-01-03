英超雙紅會︱曼聯近6次作客利物浦只入1球　摩連奴被炒吞7蛋最痛

曼聯對利物浦的英超「雙紅會」，兩支英格蘭歷來最成功球會的宿敵對碰，無論雙方處於什麼境況下作賽，必定都是話題所在。曼聯周日晚上作客晏菲路，可能是踏入英超年代以來最強弱懸殊的一戰——利物浦目前在聯賽榜遙遙領放，曼聯卻在下半版苦苦掙扎。

曼聯近季作客利物浦大多凶多吉少，前季甚至曾錄得0：7的對紅軍史上最大敗仗，已經英超3連敗兼一球不進的曼聯，今次頹勢作客晏菲路會再創恥辱新紀錄，還是知恥近乎勇踢出驚喜？



22/23球季，曼聯作客利物浦慘吞7隻光蛋。（Getty Images）

曼聯近6季英超作客利物浦戰績：

23/24 和 0：0

22/23 負 0：7

21/22 負 0：4

20/21 和 0：0

19/20 負 0：2

18/19 負 1：3



6戰2和4負，得1球，失16球



曼聯英超作客利物浦近季焦點回顧：

1. 曼聯對上8季作客利物浦未贏過，只得4和4負：

曼聯與利物浦爭鬥多年，互有勝負，卻已足足8季聯賽作客未贏過。從摩連奴、蘇斯克查、蘭歷克到坦赫格，都未能在晏菲路戰勝高普領軍的利物浦。摩連奴頭兩季皆領軍0：0言和，第3季才以1：3敗陣。只計近6季的話，曼聯6戰2和4負，慘得1入球，失掉16球。

高普將晏菲路重新塑造成最強堡壘，曼聯已經8年英超作客未贏過。（Getty Images）

2. 曼聯對上一次聯賽在晏菲路入波，已經是2018年的事，摩連奴卻被炒：

2018/19球季，摩連奴帶領曼聯作客晏菲路，利物浦優勢一面倒，攻門多達36次，足足較曼聯多出30次，就算連格一度為球隊扳平，最終只是以1：3落敗，射門次數「36：6」強弱懸殊的對比，成為英格蘭以至全球體育媒體熱話，兩日後摩連奴便被曼聯辭退。不過該仗的入球，已是曼聯最後一次在聯賽攻破晏菲路的大門——摩連奴離任後，曼聯至今6年來尚未能在英超作客利物浦取得入球。

3. 曼聯22/23球季作客晏菲路大敗0：7，創下對利物浦最大敗仗：

紀錄很多時都在無意中創下，曼聯22/23球季作客晏菲路，加普43分鐘才先開紀錄，想不到利物浦下半場狂風掃落葉，加普再入一球，與紐尼斯、沙拿一起梅開二度，後備入替的法明奴完場前錦入添花，湊成7：0大捷，改寫歷來正式賽事對曼聯的最大勝仗紀錄。

利物浦該仗不算發揮得最好，只是每每在射門時特別致命，曼聯名宿加利尼維利近日提起即將上演的雙紅會，不忘憶述那次「慘痛經歷」：「近年曼聯作客利物浦特別難踢，7：0那一場，我跟很多曼聯球迷一樣，在那裏痛苦地看到最後。」

曼聯22/23球季英超作客晏菲路大敗0：7，創下利物浦對紅魔最大勝仗。（Getty Images）

4. 曼聯對上一次聯賽在晏菲路贏波，更已是2016年：

曼聯聯賽作客利物浦贏波，已經要數到2015／16球季，當時紅魔鬼仍由戰術大師雲高爾領軍，高普則剛上任3個月。該仗利物浦攻勢和射門皆佔優，為曼聯把守大門的迪基亞表現出色，作出4次作出撲救，隊長朗尼78分鐘的射門是紅魔全場首次命中目標射門，已能為球隊一箭定江山。

曼聯對上一次英超作客贏利物浦，朗尼仍在陣並成為入球功臣。（Getty Images）

5. 沙拿是曼聯在英超的頭號剋星：

如果有一個球員，曼聯最不想遇到的，一定是沙拿。這位利物浦翼鋒14次在英超面對曼聯，已攻入12球，較史上第二位的舒利亞多出2球，而後者要花上25場比賽才做到。如果計算所有賽事，沙拿更在曼聯身上攻入15球。

對曼聯一個稍為利好的消息是，沙拿作客奧脫福較在晏菲路更致命，英超主場對曼聯「只得」5入球3助攻，反而作客有7入球3助攻。首循環作客曼聯，沙拿便取得1入球2助攻，領紅軍3：0擊敗對手。

沙拿是曼聯史上頭號剋星。（Getty Images）

6. 利物浦今季主場只曾一敗，0：1負森林：

利物浦今季由史諾接替高普後，表現持續維持在高水平，第4周聯賽面對諾定咸森林卻意外地以0：1敗陣。那一仗紅軍控球率高達7成，進攻數據亦一面倒佔優，但就是久攻不下，反被森林一球擊敗。

事實上那一仗亦是利物浦今季至今27場比賽中的唯一敗仗，紅軍在英超14勝3和1負，當中主場7勝1和1負；歐聯6戰全勝，聯賽盃亦3連勝入4強。

主場不敵森林是利物浦今季暫時唯一敗仗。（Getty Images）

7. 曼聯英超已3連敗，今季已輸過9場：

曼聯今季戰績低迷，英超頭19仗只得6勝4和，已輸掉9場賽事，領隊坦赫格10月底被辭退時球隊排第14位。阿莫林接手後，曼聯未見起色，暫時領軍8場英超亦只得2勝1和，已吃下5場敗仗，尤其是近6場聯賽5場敗陣，12月中擊敗曼城後，對般尼茅夫、狼隊和紐卡素已經3連敗。

作客利物浦很可能是曼聯全季難度最高一戰，表現和狀態如此懸殊，能否像早前曼市打吡一樣，擊敗強敵寫下奇蹟？