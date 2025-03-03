英足總盃｜八強對賽表基本落實 只餘下曼城一支「Big 6」球隊
撰文：陳旭暉
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英格蘭足總盃第五圈賽事即將完結，八強對賽表亦已基本落實。由於曼聯不敵富咸出局，今屆多支強隊表現不佳下，決賽可能沒有任何「Big 6（曼城、曼聯、利物浦、阿仙奴、車路士和熱刺）」球隊。
八強對賽表：
富咸 對 水晶宮
普雷斯頓 對 阿士東維拉
般尼茅夫 對 曼城
白禮頓 對 諾定咸森林/葉士域治
剛過去的第五圈賽事，曼聯遭富咸淘汰成為話題，紅魔上次在足總盃不敵富咸已是1908年輸1：2，距今已是117年前，當時清朝仍未滅亡。
最後一場第五圈比賽，諾定咸森林主場對葉士域治的比賽會在香港時間周一（3日）深夜3時30分舉行，勝者會在八強面對白禮頓，不過不論賽果如何，都無法改變八強只有曼城一支「Big 6」球隊的事實。
曼城今季表現反覆，若提早被淘汰，則會上演一場沒有任何「Big 6」球隊的決賽。足總盃上一次出現同樣情況是2007/08決賽，當時由樸茨茅夫以1：0戰勝卡迪夫城奪冠。
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