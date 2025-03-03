英足總盃｜曼聯互射十二碼不敵富咸出局　阿莫林稱目標仍是贏英超

英格蘭足總盃第五圈，曼聯與富咸踢成1：1後，互射十二碼以3：4不敵富咸出局，無緣衛冕。

主帥阿莫林（Ruben Amorim）再次吞下敗仗，賽後仍表示目標是帶領曼聯重奪英超冠軍，此言論遭名宿朗尼（Wayne Rooney）批評過於天真：「他們離這（目標）還有很遠距離。」



足總盃第五圈，曼聯互射十二碼不敵富咸出局。（路透社）

曼聯被連撲兩球十二碼出局

上半場補時階段，巴斯（Calvin Bassey）為富咸先開紀錄；曼聯則由隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在71分鐘射入追和1：1，雙方進入加時後均未能改寫比數，要互射十二碼分出勝負。

兩隊前三輪全數射入，富咸門將賓特尼奴（Bernd Leno）接連將域陀連迪路夫（Victor Lindelöf）及約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）的射門撲出，最終富咸以4：3淘汰曼聯晉級，紅魔也因此無緣衛冕。曼聯上次在足總盃不敵富咸已是1908年輸1：2，距今117年前，當時清朝仍未滅亡。

約舒亞舒克斯的十二碼被撲出，令曼聯被淘汰。（路透社）

朗尼批評阿莫林想法「天真」

賽後接受BBC訪問時，阿莫林表示：「我們目標是贏英超冠軍，我知道我們輸掉一些比賽，但目標依然是贏英超冠軍。我不知道要用多少時間，我們已有目標，無論發生什麼都會繼續前進。」

曼聯名宿朗尼為BBC擔任評論員，他聽到阿莫林此番發言後似乎不太滿意：「我認為他們說想贏英超是有點天真，看看他們目前在聯賽排名，離這還有很遠距離。」

朗尼認為阿莫林想法過於天真。（Getty Images）

自阿莫林在去年11月上任後，紅魔戰績持續不佳，目前僅排英超第14，甚至傳出該葡萄牙少帥帥位不穩。朗尼便認為他應一步一步來：「他說想贏英超，但要怎麼做到？我認為對他們來說，下一步是逐步提升排名。」他還表示，若自己仍是現役球員，也不會考慮加盟曼聯。

「我並不天真，所以能在40歲來曼聯執教」

賽後記者會上，有人向阿莫林提到朗尼評論，該主帥仍堅持己見：「這（奪英超冠軍）就是我們的目標。真正的天真，是妄想我們可在今季做到、或在下季成為最有力的爭標者。這一刻的情況大家都很清楚了，我（從球員）退役時也做過球評，知道（說話）有多容易。」顯然是暗諷朗尼。

被朗尼批評天真，不過阿莫林仍堅持己見。（路透社）

阿莫林續說：「我們的目標是贏英超，也許不是在我麾下達成，但作為一間球會，我們和董事局的目標是贏許多錦標，一如這間球會過去輝煌的日子。」他似乎也暗諷朗尼退役轉任主帥後，多次執教成績不佳而被辭退：「我並不天真，所以能在40歲來曼聯執教。」

曼聯足總盃出局後，今季只餘下歐霸可以爭標，他們會在周六（6日）深夜的16強首回合作客皇家蘇斯達。