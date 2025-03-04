英足總盃｜森林連續兩圈互射十二碼過關奪最後一席　附八強抽籤

撰文：陳旭暉
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英格蘭足總盃第五輪，諾定咸森林與葉士域治踢成1：1，並在互射十二碼階段以5：4勝出，獲八強最後一個席位，諾定咸森林門將素斯（Matz Sels）再成英雄。

上一輪諾定咸森林同樣憑互射十二碼晉級，主帥紐奴（Nuno Espirito Santo）賽後便表示，球隊在每次足總盃比賽前都會練習十二碼。

諾定咸森林門將素斯（Matz Sels）撲出對面最後一射，成贏波功臣。（路透社）

兩隊上半場互交白卷，不過換邊後7分鐘，葉士域治由佐治希斯（George Hirst）打破僵局，耶迪斯（Ryan Yates）則在68分鐘為森林扳平。兩隊至完場及加時完結都未能改寫比數，比賽進入互射十二碼階段。

先射的諾定咸森林前五輪全數射入，葉士域治的積克泰萊（Jack Taylor）則在第五輪主射時被諾定咸森林門將素斯（Matz Sels）捉到路撲出，最終森林以5：4勝出，取得八強一席。

紐奴表示球隊會為足總盃練習十二碼。（路透社）

上輪對埃克塞特時，森林同樣是憑互射十二碼晉級，紐奴賽後表示：「每次足總盃抽籤後我們都會練習十二碼，今場互射十二碼的順序跟對埃克塞特時一樣。」

他稱讚球隊操刀表現出色，但表示不太喜歡看互射十二碼：「那混雜着焦慮、緊張等情緒，我會嘗試不看，而是等待球迷叫聲。」晉級八強後，諾定咸森林將會在3月29日作客白禮頓。

英格蘭足總盃第5圈賽果

周一賽事：
諾定咸森林 1：1 對 葉士域治（諾定咸森林互射十二碼5：4勝出）

周日賽事：
紐卡素 1：2 白禮頓（加時）
曼聯 1：1 對 富咸（富咸互射十二碼4：3勝出）

較早前賽事：
曼城 3：1 普利茅夫
般尼茅夫 1：1 狼隊（般尼茅夫互射十二碼5：4勝出）
普雷斯頓 3：0 般尼
水晶宮 3：1 米禾爾
阿士東維拉 2：0 卡迪夫城

英格蘭足總盃八強抽籤（前者主場）：

富咸 對 水晶宮
普雷斯頓 對 阿士東維拉
般尼茅夫 對 曼城
白禮頓 對 諾定咸森林

4場八強賽事均在 3月29日香港時間晚上11時同時上演。

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