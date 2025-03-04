足球｜門將持球改例6秒變8秒 一犯即罰角球 一文看清新例及細節
撰文：陳旭暉
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國際足球理事會（IFAB）宣布，為有效阻止門將浪費時間，下季開始門將在接球後必須在8秒內釋放皮球，否則會讓對手獲得角球。
此措施會在今年6月的世界球會冠軍盃開始試行，同年7月起便會從全球各個級別比賽實施，包括業餘到職業比賽。
規定門將開出生波的球例一直存在，此前若他們未在6秒內傳出皮球，便可被罰禁區內間接自由球，但球證鮮有嚴格執行相關判罰。
新規例下，當門將只剩下5秒時間將皮球傳出時，球證會舉手提醒，並開始倒數，若門將8秒過去仍未開出生波，對手便會獲一次角球機會。IFAB表示在試行的400場比賽中，只有4次門將因持球超過8秒而被吹罰，證明各隊門將都認為被罰角球是一種相當大的代價。
此規例首先會在今年6月15日至7月13日的世界球會冠軍盃實施，到7月1日便會正式生效，在全世界各個級別比賽實施。英國PA新聞表示，IFAB未來考慮也會在龍門球加入類似規則，以進一步有效防止門將浪費時間。
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