世界桌球大獎賽｜兩老將發威闖8強　希堅斯轟今屆最高度數

「世界格蘭披治桌球大獎賽」首日由加蘭威爾遜（Kyren Wilson）對沙治一仗，球迷未完場已被趕離場，中國球手吳宜澤更是在沒有球迷下出戰。兩位受「趕球迷」影響的球手今日（6日）在16強同時登場，惜兩人同在領先下落敗，無緣8強。



加蘭威爾遜今日再度登場。（趙子晉攝）

世界第二的加蘭威爾遜首圈晉級後，與希堅斯（John Higgins）碰頭，畢竟是下午時段首場，約1000名觀眾現場觀戰。威爾遜以一棒121度先拔頭籌，希堅斯隨即還以顏色，轟出143度清檯，亦是今屆賽事暫時最高度數的一棒，這名外號「巫師」的蘇格蘭球手即使一度落後1：2，但他的手感依然火熱，連續3局「起Break」，接連打出74度、92度、100度，連贏3局以4：2逆轉勝晉級。面對愈戰愈勇的希堅斯，威爾遜最後只好「舉白旗」投降。

49歲的希堅斯上星期在玉山贏得世界公開賽冠軍，打破近4年的錦標荒，上圈與卡達激戰7局才險勝過關，將氣勢在香港延續下去。「巫師」直言上星期在玉山奪冠幫助不少，「這（世界公開賽）冠軍是我的強心針，使我更希望在香港有好表現，尤其是面對加蘭（威爾遜）這種頂級球手，他是應屆世界冠軍，他在今仗沒有太大的失誤，在這種情況下取勝更加高興。」

希堅斯手感火熱，獲勝的4局全數「起Break」。（黃浩謙攝）

即將在5月踏入50歲的希堅斯，場內依然準繩，就像今仗4度「起Break」，他笑言當他來到香港後更活力充沛，他透露背後的秘密，「我的妻子與我一同來港，我與她一起逛逛街，花點錢，這就是我保持活力的原因。」雖然希堅斯的經驗遠勝不少現役球手，但「巫師」認為要應付後輩球手的壓力都不簡單，加上眼晴的微微退化，同樣是希堅斯未來的挑戰。

希堅斯為球迷簽名及合照。（黃浩謙攝）

世界桌球大獎賽｜冰咸挫吳宜澤今季首闖8強

與龐俊旭交手一仗，中國球手吳宜澤在沒有球迷下出戰，今日與冰咸（Stuart Bingham）爭奪8強席位，被安排在2號檯，球迷同樣不多。這名來自甘肅蘭州的23歲球手，初段表現強勢，隨即連轟兩棒129度及120度清檯，領先2：0。48歲的冰咸緊接連贏3局反超前，分別「起Break」打出80度及108度。吳宜澤在關鍵的第6局，早段領先50度，惟兩度打失，機會再次落在冰咸手上，這名48歲的英格蘭球手末段竟然打失藍波，其後雙方爭持不下，冰咸最後成功清檯，以4：2反勝吳宜澤晉級。

冰咸今季首度打入8強，今仗是重大勝利，他認為今仗發揮不錯。若然冰咸要取得球員錦標賽的資格，他必須要在香港打入決賽，他坦言若可保持這水平，一切都有可能。冰咸同樣盛讚吳宜澤充滿潛質，控球能力十分高，是令人期待的中國球手。

冰咸力克吳宜澤闖8強。（黃浩謙攝）

吳宜澤。（趙子晉攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽16強賽程



1號檯

下午1時 希堅斯 4:2 加蘭威爾遜

緊接上演 基拔 對 尼爾羅拔遜

晚上7時30分 鶴健士 對 梅菲

緊接上演 占美羅拔臣 對 沙比



2號檯

下午1時 冰咸 對 吳宜澤

晚上7時30分 華菲爾 對 徐思

緊接上演 肖國棟 對 雷佩凡

