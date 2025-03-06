世界桌球大獎賽16強賽程出爐　卓林普不戰而勝晉級　沙比壓軸登場

撰文：趙子晉
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在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」，今日（6日）進行16強賽事，首日過關的「主場」球手卓林普（Judd Trump，又譯特林普），原本與好友利蘇斯基（Jack Lisowski）碰頭，惟對方因個人原因退賽，特林普直接躋身8強，換言之這名世界「一哥」今日將不會亮相，球迷們要注意。

世界格蘭披治桌球大獎賽16強賽程

1號檯
下午1時　希堅斯 對 加蘭威爾遜
緊接上演　基拔 對 尼爾羅拔遜
晚上7時30分　鶴健士 對 梅菲
緊接上演　占美羅拔臣 對 沙比

2號檯
下午1時　冰咸 對 吳宜澤
晚上7時30分　華菲爾 對 徐思
緊接上演　肖國棟 對 雷佩凡

卓林普直接晉身8強。（梁鵬威攝）
利蘇斯基因個人原因退賽。（Facebook截圖）
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