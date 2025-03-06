世界桌球大獎賽｜凌晨1時24分完成賽事　啟德安排接駁巴士載觀眾

「世界格蘭披治桌球大獎賽」首日因為未完場趕球迷離場，而引起軒然大波，賽會次日隨即致歉，與場地溝通後，確保餘下賽事入場觀眾可以在賽事完結後才離場，賽會同時安排免費接駁巴士，從啟德青年運動場到旺角上海街。



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經過首日的不愉快事件，賽會與場地溝通後，餘下賽事所有球迷皆可逗留至賽事完成，園方同時安排4班免費接駁巴士，每架巴士最多可容納49人，從啟德青年運動場到旺角上海街，在比賽結束後半小時開出。

園方預備的接駁巴士早在2號檯完場後已抵達。（趙子晉攝）

世界桌球大獎賽第二日，2號檯尾場進行的占美羅拔臣（Jimmy Robertson）以4：2擊敗艾倫（Mark Allen），在凌晨12時前完成，近百名球迷離場時，體育專員蔡健斌與F-Sports Promotion Limited總裁封歡歡亦在場視察。

華菲爾與斯佳輝力戰至深夜才分出勝負。（廖雁雄攝）

在1號檯進行的斯佳輝對伊朗球手華菲爾，雙方爭持激烈，戰至凌晨12時25分才開始第6局，斯佳輝追成3：3平手，凌晨1時開始第7局，看台仍有接近3成球迷堅持至最後，結果直至凌晨1時24分，華菲爾以4：3擊敗斯佳輝晉級，這名伊朗球手亦向在場留守至最後的球迷揮手致意。

部分球迷離場後選擇乘搭的士，而4輛由園方安排的接駁巴士早在青年運動場等候球迷們，近30名球迷乘搭接駁巴士。