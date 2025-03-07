米津玄師、羽生結弦夢幻合作　冰王子動畫主題曲MV中再演四周跳

日本的兩屆冬季奧運會男子花式溜冰金牌得主羽生結弦，近日在動畫《金牌得主》的主題曲《BOW AND ARROW》MV亮相，與包辦唱作的米津玄師合演夢幻聯乘。



《金牌得主》 (メダリスト)是由漫畫改篇、以花式溜冰為主題的動畫，在朝日電視台播放，共有13集，主題曲《BOW AND ARROW》由日本音樂家米津玄師製作及主唱，歌曲MV日前發布，令人驚喜的是羽生結弦也在裏面登場。

MV中除了米津玄師，羽生結弦也在藍色光影中，於冰面上展現花滑技術，羽生的官方社交媒體也列出了他在MV中展示過的動作，包括勾手四周跳（4Lz）、三周半跳（3A）、跳接蹲轉（FSSp）、後內四周跳接後外點冰三周跳（4S+3T）、換足燕式轉（CCSp）、接續步法（StSq）、換腳組合旋轉（CCoSp）。

米津玄師演唱的畫面、加上羽生的演出，畫面相當唯美，MV出街不足日便在Youtube獲超過400萬次觀看數。