推廣正確行山觀念為當務之急　一時便利反帶來潛在危險｜行山來稿

最近關注組留意到兩篇有關改善山徑設施的媒體報道，僅此表達我們的意見。

文：郊遊徑石屎化關注小組



行山徑石屎化的問題一直備受山友關注。（顏銘輝攝）

早前有推廣青年運動團體發布了一項有關行山的調查結果［註］，當中逾半受訪者認為山徑缺少飲水站；3成受訪者認為人流太多，影響行山體驗；8成受訪者曾目睹其他人亂拋垃圾；逾半人遇過不尊重行山人士的行為。

據青途的調查，有約3成受訪者認為，人流太多影響行山體驗。（顏銘輝攝）

相關報道：

調查指行山人士關注飲水機洗手間設施 建議專業評估全港山徑難度並分級

羅淑佩分享改善行山徑方針 有議員倡打造香港為「跑步天堂」

改善山徑設施是為了便利使用者，但我們認為真正需要提升的是使用者的行山態度，鼓勵大家身體力行保護大自然，長遠而言才會有優質的自然環境供大家享用。郊野有別於市區，增建任何設施時應儘量以自然為本。現時郊野公園已提供了不少設施供郊遊人士和旅客使用，亦闢建了各類型和不同難度的行山徑，只要了解自身能力，預先做好行程規劃和準備足可應付。

在破邊洲觀景台的行山徑上，遊人絡繹不絕。（顏銘輝攝）

另外，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在立法會回應提問時提到考慮以旅客為視角，在大眾化行山徑上增加設施，並會加強在行山徑起點的資訊，方便沒有「做好功課」的遊客了解山徑。可是臨時的提示亦要建基於正確的行山觀念，才能提供合適的輔助。否則，一時的便利可能會令本來對自身能力缺乏了解又欠缺準備的人帶來潛在的危險，甚或養成依賴的習慣。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前入場觀看《香港四徑大步走》。（羅淑佩Facebook）

有議員亦提議將香港打造為「跑步天堂」，歡迎內地及外地跑手訪港，推動發展跑步經濟。《香港四徑大步走》毫無疑問成為了香港山徑的最佳宣傳。為遊客提供資訊和配套本身並無問題，但從周末假期各熱門山徑的擠迫程度和垃圾量，便會發現我們其實不欠宣傳力度，反而嚴重忽視其使用量已經遠遠超越了大自然和山徑的承載力。漁農自然護理署多年來在保護郊野公園及山徑維護工作方面不遺餘力，但其資源及人手卻難以追上山徑損耗及垃圾污染的速度。

郊遊徑石屎化關注小組認為，漁護署的人手難以追上山徑損耗及垃圾污染的速度。（顏銘輝攝）

當務之急，是投放資源積極推動山徑保育和無痕山林運動。漁農自然護理署、綠惜地球、長春社和 Parks and Trails 等機構每年都向公眾和數以百計學校推行環境教育。如果小朋友和年青人都抱持正確的行山意識，並將保育訊息傳遞予他們的家人朋友，我們才能建立一個具吸引力和可持續的跑步或健行天堂。

註：調查結果