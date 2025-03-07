尼馬重返巴西國家隊　或跟美斯正面交鋒　主帥：不會給他太多責任

33歲巴西球星尼馬（Neymar）時隔17個月後重返巴西國家隊，將代表「森巴軍團」出戰世界盃外圍賽對哥倫比亞及阿根廷，有機會跟前巴塞隆拿隊友美斯交手。



尼馬今年回歸母會山度士，表現不俗。（路透社）

自從2023年10月對烏拉圭膝部重創以後，尼馬就未代表過巴西國家隊。今年，他離開沙特球會希拉爾，重返巴甲母會山度士，最近7場比賽射入3球，並交出3次助攻。

尼馬在2023年10月的國際賽觸傷膝部，長期養傷。（Getty Images）

巴西主帥杜利華祖利亞（Dorival Junior）表示，尼馬仍在恢復的過程，不會給他太大壓力。杜利華祖利亞說：「大家都認識及了解尼馬。我希望他可以高興地回歸，我們會給他足夠的保護，讓他發揮最好的水平。我們不會給他過高的期望，或者給他太多的責任。」

尼馬目前128次代表巴西，為巴西史上上陣第二多的球員，僅次於142次的卡富。尼馬是巴西國家隊歷史上的首席射手，累計攻入79球，較「球王」比利多2球。

尼馬今年回歸母會山度士，表現不俗。（路透社）

在杜利華祖利亞的23人名單之中，還有利物浦門將艾利臣、阿仙奴後衛加比爾馬加希斯、紐卡素中場般奴古馬雷斯、曼城翼鋒沙維奧、皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯等。

尼馬今年回歸母會山度士，表現不俗。（路透社）

巴西目前12戰得18分，排世界盃外圍賽南美洲區第5位。在3月的國際賽期，巴西先主場對哥倫比亞，之後作客阿根廷。阿根廷今次國際賽期有徵召37歲的美斯入伍，或者到時有機會出現尼馬對美斯的正面交鋒。