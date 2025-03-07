尼馬重返巴西國家隊 或跟美斯正面交鋒 主帥：不會給他太多責任
撰文：顏銘輝
出版：更新：
33歲巴西球星尼馬（Neymar）時隔17個月後重返巴西國家隊，將代表「森巴軍團」出戰世界盃外圍賽對哥倫比亞及阿根廷，有機會跟前巴塞隆拿隊友美斯交手。
自從2023年10月對烏拉圭膝部重創以後，尼馬就未代表過巴西國家隊。今年，他離開沙特球會希拉爾，重返巴甲母會山度士，最近7場比賽射入3球，並交出3次助攻。
巴西主帥杜利華祖利亞（Dorival Junior）表示，尼馬仍在恢復的過程，不會給他太大壓力。杜利華祖利亞說：「大家都認識及了解尼馬。我希望他可以高興地回歸，我們會給他足夠的保護，讓他發揮最好的水平。我們不會給他過高的期望，或者給他太多的責任。」
尼馬目前128次代表巴西，為巴西史上上陣第二多的球員，僅次於142次的卡富。尼馬是巴西國家隊歷史上的首席射手，累計攻入79球，較「球王」比利多2球。
在杜利華祖利亞的23人名單之中，還有利物浦門將艾利臣、阿仙奴後衛加比爾馬加希斯、紐卡素中場般奴古馬雷斯、曼城翼鋒沙維奧、皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯等。
巴西目前12戰得18分，排世界盃外圍賽南美洲區第5位。在3月的國際賽期，巴西先主場對哥倫比亞，之後作客阿根廷。阿根廷今次國際賽期有徵召37歲的美斯入伍，或者到時有機會出現尼馬對美斯的正面交鋒。
尼馬重返山度士轟入世界波 角球直射笠死門將再中柱入網｜有片尼馬時隔12年回歸母會山度士 繼承球王比利10號球衣｜足球尼馬與希拉爾解約勢返母會 1.5億歐元年薪2季僅踢7場｜轉會尼馬傳有意加盟國際邁亞密 到美職聯拍美斯蘇亞雷斯重組「MSN」2025自由身球員｜C朗美斯尼馬勢迎生涯終點站 10大巨星何去何從?尼馬復出第2仗僅29分鐘又傷出 轉戰沙特變身吉祥物︱足球熱話足球熱話︱尼馬養傷超過一年後首度復出 亞冠盃領希拉爾險勝