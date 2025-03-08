世界桌球大獎賽｜傅家俊表演賽鬥韋德　談首日風波：從錯誤中學習

「世界格蘭披治桌球大獎賽」來到四強戰階段，大會特意在開賽前安排香港桌球名將傅家俊與名宿「白旋風」韋德（Jimmy White）進行表演賽，在場觀眾十分受落。傅家俊談及首日的「趕客」風波時，他直言香港首次舉辦如此大型的賽事，小失誤在所難免。



世界桌球大獎賽進行四強戰及決賽前夕，大會特意安排兩名香港球手傅家俊（Marco）與「四眼Cue后」吳安儀在啟德亮相。Marco今日（8日）與偶像兼名宿「白旋風」韋德在啟德體藝館獻技，這場表演賽更是免費派發門票。

傅家俊在四強戰開始前，與韋德進行表演賽。（趙子晉攝）

前特首林鄭月娥亦是表演賽的座上客之一。（趙子晉攝）

畢竟是表演賽，傅家俊與韋德不像排名賽般拘謹，兩人打得輕鬆，出手時沒有太多考量，縱然偶有打失，韋德更以「手刀」取代球杆，在場球迷依然盡興，每當傅家俊入球時，球迷絕不吝嗇掌聲。傅家俊首局以72：15先下一城，韋德其後連贏兩局73：42、83：25反勝。完成表演賽後，兩人更與球迷們交流，只要球迷答對問題即可獲得簽名紅酒，座上客之一的吳安儀更搞搞氣氛，開玩笑地未能答出傅家俊的名字。

韋德賽事中使出「手刀」。（趙子晉攝）

吳安儀亦是座上客之一，更踴躍答問題大搞氣氛。（趙子晉攝）

傅家俊曾表示期待在啟德獻技，Marco賽後笑言「唔夠喉」，盛讚表演賽氣氛佳，並指啟德場館適合舉辦桌球賽事，「場館（體藝館）好大好新，感覺有點像之前在紅館打波，我與Jimmy（韋德）都十分享受，我覺得適合桌球比賽。啟德是個新開始，我們有5年時間來建立這（香港辦桌球賽）品牌，今次亦不像以往的表演賽，球手更加認真，這才是正式的桌球賽事，香港球迷也要適應。」

傅家俊大讚表演賽氣氛佳，笑言「唔夠喉」。（趙子晉攝）

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今次世界桌球大獎賽首日出現混亂場面，Marco認為不論是運動員或賽事都要從錯誤中學習，首次舉辦難免有甩漏，「舉辦比賽與做運動員一樣，從錯誤中學習，畢竟如此大型的比賽首次落戶香港，啟德又是新場館，需要時間磨合，有小犯錯是人之常情，沒有（問題）才是不正常，只是（比賽）第一日有問題，之後已有改善，相信未來愈來愈好。」

傅家俊即將在4月出戰世界錦標賽，Marco坦言運動員生涯來到這階段，連自己世界排名多少都不清楚，他關心自己的心情多於成績。

現場球迷十分享受。（趙子晉攝）

「白旋風」韋德曾經在1989年來港參加對上一次排名賽，相隔30多年再度在香港出戰，這名62歲的名宿指香港桌球的受歡迎程度多年不減，「在我而言，香港就是亞洲的桌球中心，所有球手都愛在香港比賽。」談及賽事中使出「手刀」，韋德笑指是「表演賽限定」，在旁的Marco笑指：「對較弱的選手才會出動這一招。」

傅家俊與韋德。（趙子晉攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽四強賽程



3月8日

下午1時 尼爾羅拔臣 對 梅菲

晚上7時半 特林普 對 冰咸

