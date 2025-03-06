世界桌球大獎賽｜伊朗球手臨時替補參賽　首度訪港被深深吸引

華菲爾（Hossein Vafaei）昨晚戰至凌晨1時24分晉級，這名伊朗今日（6日）再度在「世界格蘭披治桌球大獎賽」登場，與中國球手徐思碰頭。就算前一晚戰至深夜、左肩有傷，華菲爾照樣打足7局險勝，今季首度晉身8強，「我在球檯從不疲倦，想繼續留在香港這美麗城市。」



世界桌球大獎賽首兩日的晚上時段，分別有特林普（Judd Trump，又譯卓林普）及丁俊暉兩名受歡迎的球手，第三日晚上時段卻沒有這些名字，入場人數比前兩晚為少，看台上卻出現「四眼Cue后」吳安儀的身影。

「四眼Cue后」吳安儀亦是座上客之一。（趙子晉攝）

昨晚戰至凌晨1時24分完賽的伊朗球手華菲爾與擊敗丁俊暉的徐思交手，華菲爾領先兩局下連失3局，徐思第6局末段未能把握機會致勝，雙方需要戰至決勝的第7局。檯面剩下粉紅波與黑波，華菲爾僅僅領先6度，兩人不斷爭持，最終伊朗球手打入奠勝的粉紅波，連續兩場險勝4：3晉級。

華菲爾連日戰足7局，他坦言只要有波打，一切都可以。（黃浩謙攝）

奧蘇利雲因為健康原因而退賽，華菲爾取代其位置，原本在內地處理合約事宜的他，早已準備好簽證，收到通知隨即來港。這名首度來港的伊朗球手，連續兩場驚險過關，今季第一次晉身巡迴賽8強。比賽期間，華菲爾不時轉動左臂，原來他的左肩早前有傷，近日更接受針灸治療，但他在比賽時亦感不適，曾經試過突然整隻左臂無力。

即使戰至深夜及有傷在身，華菲爾依然不覺疲累，「只要我在球檯旁邊，有球迷看着我，其他一切都不重要，這就是我，從來不會感到疲倦，我必須為球迷們而戰。」昨晚戰至凌晨時份亦有不少球迷留守，華菲爾感激他們，並希望以表現回報大家。

華菲爾在左肩一直負傷。（黃浩謙攝）

突如其來獲得參賽資格，首度訪港的華菲爾希望在香港留得愈耐愈好，「我想繼續留在香港這美麗城市，繼續看看維多利亞港，我想到不同名勝打卡，向我的朋友耀武揚威，香港的文化很正，人又很友好，就像亞洲的紐約，她已經贏得我的心。」

華菲爾明晚將與「主場」球手特林普（Judd Trump，又譯卓林普）交手爭晉級，他直言不懼怕任何對手，若然他明早起身感覺良好，特林普都有危險，同時希望明日有更多球迷，愈多歡呼聲他就愈興奮。

華菲爾直言不懼怕任何對手。（黃浩謙攝）

世界桌球大獎賽｜梅菲挫鶴健士明鬥希堅斯

42歲的梅菲（Shuan Murphy）與45歲的鶴健士（Barry Hawkins）爭晉級，兩人不約而同在職業賽打滾24季，梅菲往績佔優贏得其中13次。外號「魔術師」的梅菲上圈與禾拿史頓（Ben Woollaston）打足7局，他在比賽途中自認犯規，獲外界盛讚是「體現體育精神」。

梅菲首局「起Break」打出75度，以90：19先開紀錄，鶴健士追回一局，雖然這名「魔術師」只在第4局打出一棒51度，梅菲依然連贏3局，以4：1擊敗鶴健士，明午將與希堅斯爭入四強。

梅菲。（趙子晉攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽16強賽程



1號檯

下午1時 希堅斯 4:2 加蘭威爾遜

緊接上演 基拔 1:4 尼爾羅拔遜

晚上7時30分 鶴健士 1:4 梅菲

緊接上演 占美羅拔臣 對 沙比



2號檯

下午1時 冰咸 4:2 吳宜澤

晚上7時30分 華菲爾 4:3 徐思

緊接上演 肖國棟 對 雷佩凡

