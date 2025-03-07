世界桌球大獎賽｜中國打吡戰至深夜　肖國棟晉級不足12小時再出戰

「世界格蘭披治桌球大獎賽」繼周三晚戰至深夜，周四（6日）舉行的16強結局一樣，由兩名中國球手肖國棟對雷佩凡打足7局，無獨有偶同樣戰至凌晨1時24分。



伊朗球手華菲爾與中國的徐思在2號檯打足7局，上演「中國打吡」的肖國棟與雷佩凡在晚上10時50分才開賽。肖國棟開賽連失兩局，及後接連打出117度及128度，追成2：2平手，當時已經是凌晨12時20分，肖再贏一局61：47，雷佩凡再回敬一棒72度追平。決勝局開賽時已經超過1時，肖國棟沒有給予對方，僅18分鐘打出一棒128度清檯，結束今場賽事，與周三晚上同樣在凌晨1時24分完成全日賽事。

不過，肖國棟不足12小時又要再出戰，事關他與尼爾羅拔臣（Neil Robertson）的8強戰被安排在周五1時開始。

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肖國棟晉級8強後，不足12小時又要出戰。（黃浩謙攝）

至於1號檯的尾場，由沙比（Mark Selby）對占美羅拔臣（Jimmy Robertson），因為前一場較早完成，該仗未夠10時已開波，結果沙比以4：2擊敗對方，凌晨12時22分已經完成。

沙比以4：2擊敗占美羅拔臣。（黃浩謙攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽16強賽果



1號檯

希堅斯 4:2 加蘭威爾遜

基拔 1:4 尼爾羅拔遜

鶴健士 1:4 梅菲

占美羅拔臣 2:4 沙比



2號檯

冰咸 4:2 吳宜澤

華菲爾 4:3 徐思

肖國棟 4:3 雷佩凡



世界格蘭披治桌球大獎賽8強賽程（9局5勝制）

下午1時 肖國棟 對 尼爾羅拔臣

下午1時 梅菲 對 希堅斯

晚上7時半 特林普 對 華菲爾

晚上7時半 冰咸 對 沙比

