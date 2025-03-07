世界桌球大獎賽｜中國打吡戰至深夜 肖國棟晉級不足12小時再出戰
撰文：趙子晉
出版：更新：
「世界格蘭披治桌球大獎賽」繼周三晚戰至深夜，周四（6日）舉行的16強結局一樣，由兩名中國球手肖國棟對雷佩凡打足7局，無獨有偶同樣戰至凌晨1時24分。
伊朗球手華菲爾與中國的徐思在2號檯打足7局，上演「中國打吡」的肖國棟與雷佩凡在晚上10時50分才開賽。肖國棟開賽連失兩局，及後接連打出117度及128度，追成2：2平手，當時已經是凌晨12時20分，肖再贏一局61：47，雷佩凡再回敬一棒72度追平。決勝局開賽時已經超過1時，肖國棟沒有給予對方，僅18分鐘打出一棒128度清檯，結束今場賽事，與周三晚上同樣在凌晨1時24分完成全日賽事。
不過，肖國棟不足12小時又要再出戰，事關他與尼爾羅拔臣（Neil Robertson）的8強戰被安排在周五1時開始。
至於1號檯的尾場，由沙比（Mark Selby）對占美羅拔臣（Jimmy Robertson），因為前一場較早完成，該仗未夠10時已開波，結果沙比以4：2擊敗對方，凌晨12時22分已經完成。
世界格蘭披治桌球大獎賽16強賽果
1號檯
希堅斯 4:2 加蘭威爾遜
基拔 1:4 尼爾羅拔遜
鶴健士 1:4 梅菲
占美羅拔臣 2:4 沙比
2號檯
冰咸 4:2 吳宜澤
華菲爾 4:3 徐思
肖國棟 4:3 雷佩凡
世界格蘭披治桌球大獎賽8強賽程（9局5勝制）
下午1時 肖國棟 對 尼爾羅拔臣
下午1時 梅菲 對 希堅斯
晚上7時半 特林普 對 華菲爾
晚上7時半 冰咸 對 沙比
世界桌球大獎賽｜兩老將發威闖8強 希堅斯轟今屆最高度數世界桌球大獎賽16強賽程出爐 特林普不戰而勝晉級 沙比壓軸登場桌球大獎賽趕客｜學者指屬外行人領導內行人 延遲決定或涉管理權世界桌球大獎賽｜凌晨1時24分完成賽事 啟德安排接駁巴士載觀眾桌球大獎賽｜提前逐客風波 組委會接147觀眾查詢 共涉265張門票世界桌球大獎賽｜丁俊暉反勝為敗首圈止步 徐思：人更多打得更好桌球大獎賽｜消委會接10宗投訴共計1.7萬元 3宗涉及要求觀眾離場