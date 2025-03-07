世界桌球大獎賽︱梅菲闖四強　親戚曾任港警：享受來港但不會移居

在啟德體育園舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」戰至第四日，梅菲（Shaun Murphy）與尼爾羅拔臣（Neil Robertson）晉身四強。

當中梅菲的家庭背景原來跟香港有關，叔叔曾在港任警察，他自小聽對方講述與香港有關的故事，但暫不計劃參考奧蘇利雲與卓林普的做法，成為香港居民。



世界桌球大獎賽八強，焦點落在「巫師」希堅斯（John Higgins）與「魔術師」梅菲（Shaun Murphy）的比賽上，前者上周在玉山贏得世界公開賽冠軍，打破近4年的錦標荒；後者今年內已兩度打出147，更於1月贏得大師賽（Masters）。

希堅斯八強出局。（袁志浩攝）

結果梅菲兩度打出一棒過百，分別是第四局的143分與第八局的112分，贏局數5：3晉級，而143分更是追平希堅斯昨日造出的成績，暫並列今屆賽事一棒最高度數，有望與對方平分1萬英鎊（約10萬港元）的獎金。

梅菲在第四局打出一棒143度。（袁志浩攝）

梅菲的家庭背景跟香港有聯繫。（袁志浩攝）

原來梅菲的家庭背景跟香港有聯繫，他的叔叔（uncle）Frank在1997年香港回歸前曾是皇家香港警察高層，在港居住多年，且表兄弟姊妹均在港出生。他早前接受英國傳媒訪問時稱，小時候常聽親戚說跟香港有關的故事，「甚至當他們回英國，我們一起去食中餐，他能夠用廣東話點菜，對我而言就是我的『英雄』。」

然而梅菲的叔叔在疫情時已離世，他曾表示再度來港比賽，難免帶有一點情緒，因感覺與對方再次連結在一起，「我在這裏有美好的回憶，過去10年每次來港，我都很享受，希望之後再有機會來，也想之後兩日的比賽有更多觀眾入場。」

梅菲暫無意移居香港。（袁志浩攝）

奧蘇利雲與特林普（Judd Trump，又譯卓林普）先後透過優才計劃成為香港居民，擁有香港身份證。奧蘇利雲曾表示，香港身份證令到亞洲比賽或生活更方便，縱未必會長期逗留在香港，但計劃花更多時間留港，甚或4、5、6年後搬來香港。

被問到在家庭背景跟香港有連繫下，梅菲有否類似的想法，或會否移居香港，他如此回應。「我不肯定Ronnie（奧蘇利雲）已移居香港，他是有香港身份證，但我不認為他居於這裏，我也沒有計劃這樣做，但未來很難說（you never know）。」

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羅拔臣早段落後兩局，對自己表現甚為失望。（袁志浩攝）

梅菲在準決賽會遇上尼爾羅拔臣，這位澳洲球手在八強面對中國的肖國棟，在9局5勝制下一度落後局數1：3，然而肖國棟在16強戰至今日凌晨1時多，兩場比賽相隔不足12小時下，終於被羅拔臣反勝局數5：3。

羅拔臣於第七局打出一棒過百（101分），比賽中幾乎可做出滿分的147，他對此特別失望，「在落後兩局下能反應過來，已做得不錯，明日鬥梅菲，我們對壘過很多次，他近來狀態不錯，預計會是場硬仗，希望觀眾會喜歡。」