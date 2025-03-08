世界桌球大獎賽｜羅拔臣連取3局反勝晉決賽　險中求勝有回報

「世界格蘭披治桌球大獎賽」四強戰，由「魔術師」梅菲（Shaun Murphy）對「墨爾本機器」尼爾羅拔臣（Neil Robertson），二人合演一場「強強對決」，羅拔臣在落後3：5下連取3局反勝，率先晉級決賽。



入場球迷看到一場高水平的對決，球迷當然高興。（夏家朗攝）

世界桌球大獎賽踏入最後階段，梅菲與尼爾羅拔臣爭奪決賽其中一席，雙方第41次交手，羅拔臣往績佔優，贏得其中25次，但梅菲最近一次今年1月的桌球大師賽8強碰頭，梅菲以6：2力克對方，並最終捧走獎盃。

這名來自澳洲的「墨爾本機器」開段手感火熱，連續兩局打出一棒過百，當中第二局更有望轟出147，惜中段斷纜依然104度領先2：0，梅菲接連回敬兩局追平。畢竟是排名賽，雙方打得謹慎，第8局曾經8分鐘互無紀錄，梅菲隨後連贏3局，領先5：3。羅拔臣陷入出局邊緣，這名澳洲球手未有放棄，隨後連取兩局，賽事需要進入決勝局，羅拔臣乘勢以一棒114度獲勝，繼英格蘭公開賽後再闖決賽。

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羅拔臣陷入落敗邊緣，連贏3局反勝晉決賽。（趙子晉攝）

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羅拔臣一度陷入落敗邊緣，由落後3：5到逆轉晉級決賽，「我以為明天可以看（LIV）高爾夫球了」，羅拔臣笑言，他指今仗雙方都沒有明顯大錯誤，大家都有高水平的演出，當對手埋檯時，他只好保持耐性及積極的心態。

羅拔臣談及今仗關鍵，他認為是決勝局的長檯紅波，這名澳洲球手在接近開球的位置，直接將紅波打入尾袋，隨後「起Break」打出114度，同時換來晉身決賽的機會，「世界上沒有太多球手當刻選擇進攻，而梅菲是其中一位，我知道若然我打失，機會就會落在梅菲身上，他賽後都表示心服口服。」

梅菲坦言對羅拔臣取勝心服口服。（夏家朗攝）

11局中，兩人合共交出4棒「Century Break」，加上不時打入長檯的高難度入球，對球迷而言是賞心樂事，羅拔臣認為今仗是精彩一仗，他更有機會打出147，雖然最終未能做到，但依然挑動現場球迷的情緒，「甚少在賽事後段出現147，在單球檯的設定下難度增加不少，（未能打出147）是有點可惜，但至少為球迷帶來一些興奮感。」

羅拔臣率先晉級決賽，將與特林普或冰咸勝方爭標。（夏家朗攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽四強賽程



3月8日

下午1時 尼爾羅拔臣 6:5 梅菲

晚上7時半 特林普 對 冰咸

