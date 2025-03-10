英超｜歐聯資格最新形勢　森林來勢洶洶　車路士、曼城爭「保五」

英超進入最後階段，在阿仙奴接連失分下，利物浦在榜首距離越拉越遠，目前多踢一場下領先15分之多，爭標形勢變數越來越少，反觀爭奪歐聯席位的局面激烈得多，過去一周形勢也有不少變動。



諾定咸森林有機會爭奪亞軍。（路透社）

英超第五有機會踢歐聯？

過往「爭四」是英超的焦點之一，皆因前四名等於歐聯席位，不過在現行規例下，歐洲足協球會系數最高的屬會，會在翌季獲得額外一個歐聯席位。

目前英格蘭在歐洲足協的球會系數，排名五大屬會（英格蘭、意大利、西班牙、德國、法國）之首，加上目前英超有6支球隊打入所屬歐洲賽的16強，在五大聯賽中與西甲並列最多，但目前英格蘭的分數（107.91）比排第三的西班牙（90.453）高出不少，暫排第2的意大利分數是94.293，但得4隊打入歐洲賽16強，令英格蘭球會獲得額外一席歐聯席位的機會頗高，因此目前在英超「爭五」也相當重要。

阿仙奴的爭標路幾近絕望，最終能否保住第二？（路透社）

在3月9日的英超過後，前十名積分排名如下：

1 利物浦 29場 70分

2 阿仙奴 28場 55分

3 諾定咸森林 28場 51分

4 車路士 28場 49分

5 曼城 28場 47分

6 白禮頓 28場 46分

7 阿士東維拉 29場 45分

8 般尼茅夫 28場 44分

9 紐卡素 27場 44分

10 富咸 28場 42分

在積分榜上，除了利物浦的歐聯資格相當穩陣，由第2的阿仙奴至第10名的富咸，也算是還「有價講」。

紐奴能否領諾定咸森林奪得英超亞軍？（路透社）

阿仙奴爭標變爭亞 車路士、曼城力爭保第五

除了紐卡素尚待在周二凌晨（11日）作客韋斯咸，其餘球隊都已完成最新一輪聯賽，當中諾定咸森林以1：0擊敗曼城，進一步鞏固了前五的位置，成為今輪歐聯資格爭奪戰的最大贏家；森林還追至相距阿仙奴只餘4分，阿仙奴之後還要對車路士、般尼茅夫，作客也有不易應付的愛華頓，和5月10日鬥利物浦的大戰，尚有機會再失分；而森林則要在主場對曼聯、愛華頓、車路士，也要作客熱刺，相信第二名之爭還有一段路要走。

另外，車路士也險勝李斯特城，登上第4名，同樣注入強心針，但「藍戰士」賽程不易應付，3月16日先作客阿仙奴、國際賽期後主場對熱刺，之後還要在主場迎戰利物浦、曼聯及作客紐卡素，煞科戰再作客森林，要保持在前5也不是易事。

車路士險勝李斯特城，升上第4位。（路透社）

狀態起起伏伏的曼城不敵森林後跌落第5位，下輪將會在主場正面迎戰目前排第6、只落後「藍月亮」1分的白禮頓，對於歐聯資格同樣相當關鍵。他們之後還要作客曼聯和愛華頓，但賽程相對車路士輕鬆，比起對手是誰，曼城自己的狀態更為關鍵。

阿士東維拉雖以44分排名第7，但他們多踢一場，待國際賽期後惡戰連場，先作客目前少踢一場但比維拉多1分的白禮頓，隨後再對森林、紐卡素、曼城、曼聯等爭前五對手，挑戰很大。紐卡素雖然排名第9，但今輪尚未上陣，若作客擊敗韋斯咸，將會有機會「跳級」升上第6名，也是爭歐聯資格的黑馬之一，但季尾尚要對曼聯、車路士、白禮頓和阿仙奴。

曼城要保住歐聯資格，比起對手是誰，自己的狀態更重要。（路透社）

第8的般尼茅夫季尾五場要連鬥曼聯、阿仙奴、維拉、曼城和李斯特城，機會似乎較淡；第10的富咸雖然未絕望，但接下來每場均是惡戰，先對熱刺、國際賽後連鬥阿仙奴和利物浦，再對爭五的般尼茅夫、車路士，捱得過這段地獄賽，煞科戰也要在主場過曼城一關。