英超｜大衛拉耶多次神撲拯救阿仙奴 阿迪達拒認冠軍之爭已完
撰文：陳旭暉
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周日深夜焦點英超大戰，曼聯主場與阿仙奴1：1打成平手，兵工廠門將大衛拉耶（David Raya）表現神勇，在門前多次貢獻神撲，主帥阿迪達（Mikel Arteta）也表示他拯救了球隊。
雖然上半場補時階段被般奴費南迪斯罰球直接破網，不過拉耶之後多次作出精彩撲救，包括比賽後段在門前一次二連撲，他全場共貢獻5次撲救，助球隊避免兵敗奧脫福球場。
阿迪達賽後也承認拉耶拯救了球隊，不然最終阿仙奴可能會輸掉比賽：「我們已竭盡全力，但還是沒能贏波，這令人沮喪。」
阿仙奴已連續3輪不勝，目前踢少1場在積分榜落後榜首的利物浦15分。被問到冠軍爭奪是否已完結時，他回答：「我不想這麼說，不過今天沒能勝出令人沮喪。而我們都知道現在的迫切性，是有機會的話便要贏下每一場比賽。我不認為現在適合說這個話題。」
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