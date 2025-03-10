亞冠精英盃｜港腳陳晉一入選16強首輪最佳陣容 並肩法明奴馬列斯
撰文：陳旭暉
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外流港腳陳晉一在上海申花表現出色，繼早前在亞冠精英盃分組賽成為首位入球的香港球員外，更入選16強首回合最佳陣容，名單中還有前英超球星法明奴（Roberto Firmino）及馬列斯（Riyad Mahrez）。
轉會上海申花持續表現出色
陳晉一去年6月從傑志加盟上海申花，如今已成為常規正選，今年2月助申花贏得中國足協超級盃後，上月在亞冠精英盃分組賽最後一輪射破神戶勝利船大門，幫助球隊晉級之餘，更為首位在亞冠精英盃入球的香港球員。
16強對川崎前鋒首回合，「一仔」雖然未直接參與入球，不過全場助攻助守表現出眾，零封對手之外還在左路貢獻一次精彩傳中，惟隊友伊巴謙阿馬度（Ibrahim Amadou）在十二碼點未能射入，最終上海申花憑對方中堅高井幸大在76分鐘「擺烏龍」，在主場以1：0取勝。申花此戰改變戰術，獲更多發揮空間的陳晉一已獲不少內地球迷及體育博主稱讚。
入選首輪最佳陣容 與兩大前英超球星「同隊」
亞冠精英盃官方Instagram周日（9日）公布16首輪最佳陣容，陳晉一名列其中，而與他一同入選的，還有目前在沙特聯效力的前球星前英超球星法明奴及馬列斯，以及前日本國腳大迫勇也等。
賽會也公布首回合評分最高5位球員，「一仔」以7.9分與隊友蔣聖龍並列第2，僅次於獲8.2分的吉達艾阿里球員Wenderson Galeno。
上海申花次回合作客川崎前鋒的賽事，將在香港時間周三（12日）晚上6時開始。
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