歐聯｜巴塞隆拿耶馬一傳一射領軍挫賓菲加 成熟表現獲名宿大讚
撰文：陳旭暉
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西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）一傳一射，助巴塞隆拿在歐聯（又譯：歐冠）16強次回合以3：1擊敗賓菲加，兩回合總比數4：1晉級。
耶馬今仗在禁區外射入一腳世界波外，還貢獻精彩助攻，成熟表現大獲讚賞，更成為歐聯史上單場同時有入球助攻的最年輕球員。
一傳一射創歐聯紀錄
11分鐘，耶馬持球從右路突破，騙過一名賓菲加後衛後殺入禁區，吸引數人防守後再將皮球送至遠柱，由拉芬夏（Raphinha）先開紀錄。
賓菲加在2分鐘後追回一球，但耶馬在27分鐘再有精彩個人表演。他在右路角球旗附近擺脫對手後推到K角位起腳，射門劃出一道弧線貼遠柱入網，賓菲加門將「飛到盡」亦鞭長莫及。耶馬也以17歲24天之齡，成為歐聯史上單場同時有入球助攻的最年輕球員。
拉芬夏在42分鐘再入一球，巴塞最終在主場以3：1擊敗賓菲加，加上首回合贏1：0，兩回合總比數4：1晉級8強。
夏格維斯：見過最出色17歲球員
只有17歲的耶馬今季持續有搶眼表現，英格蘭名宿夏格維斯（Owen Hargreaves）盛讚此子：「我從未見過17歲球員如此穩定，回想當年見到朗尼時也覺得他絕無僅有，但耶馬表現令人難以置信。」
耶馬今季共出戰37場賽事攻入12球，並有17次助攻，夏格維斯表示：「他入球及助攻看起來十分輕鬆。他是我見過最出色的17歲球員。」
西班牙名宿大衛韋拿，當年效力巴塞時與美斯並肩作戰，見慣球王表現的他也大讚耶馬：「他實力非凡，雖然只有17歲，還需要一定保護，但仍在場上以表現證明自己沒有極限。」
全場比賽精華：
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