歐聯利物浦負PSG︱天使魔鬼紐尼斯　首回合功臣變出局罪人

利物浦與巴黎聖日耳門（PSG）兩回合歐聯（又稱：歐冠）16強賽事精彩刺激，也帶出紅軍烏拉圭前鋒紐尼斯（Darwin Núñez）最優秀和最差勁的兩個極端，上場成為贏波英雄，今場卻淪為出局罪人，也彷如他高價加盟利物浦以來的寫照——一時天堂，一時地獄。



歐聯利物浦負PSG︱紐尼斯操刀主射十二碼被撲出一刻。（路透社）

紐尼斯首回合精彩演出如天使

假如你是利物浦球迷，大概很難會討厭紐尼斯。烏拉圭前鋒射術遠不及曾效力紅軍的國家隊「師兄」蘇亞雷斯，但同樣球味十足，每次落場總是不惜氣力全力奔跑、拚到盡，而且踢法不自私，不時無私地助攻予隊友。

16強首回合正是最佳例子，他67分鐘後備出場，即衝鋒陷陣為紅軍帶來一點活力，87分鐘殺入禁區心臟地帶接應門將艾利臣一記精準長傳，先以頭槌和胸口控定皮球，他本有起腳機會，換成是大部分前鋒相信也會選擇起腳，紐尼斯卻看準落場僅47秒的艾利洛，妙傳予對方一劍封喉，助利物浦在全場被圍攻的劣勢下，竟憑首次中框射門便取得入球，連主帥史諾也認為這場1：0贏得夠運。

紐尼斯是利物浦16強首回合的贏波功臣。（Getty Images）

次回合上陣影響力不再十二碼宴客

次回合再對PSG，紐尼斯73分鐘後備上陣入替祖達，卻無法再次帶來如上回合的影響力。他一如以往，入場後急於表現自己，只帶來數次越位。 數次離奇決定，都顯示他與隊友欠缺默契，射門也無法帶來入球。

互射十二碼階段，沙拿為紅軍主射第一球入網，當全場利物浦球迷看到第二位劊子手是紐尼斯時，大概已心知不妙，烏拉圭前鋒神情緊張繃緊，被當拿隆馬捉到路飛身撲出。當然去到互射十二碼，已不能怪責紐尼斯或之後射失的居迪斯鍾斯。可是表現不穩、射術欠佳、心理質素平平，確是紐尼斯以8500萬英鎊高價從賓菲加加盟利物浦以來一直未能改善的弊病。

出局不能怪他 難途離隊命運

由射失十二碼一刻起，紐尼斯一臉落寞，賽後主帥史諾和一眾隊友送上安慰。大家都知道出局不能難他，為BBC電台任評述的前利物浦守將禾洛克相信跟大家的感想雷同：「當紐尼斯行到皮球前，你就有那種感覺（他會射失）。利物浦球迷都在憂慮，他在今場比賽未能帶來影響。」

冬季轉會窗，有沙特阿拉伯球會向紐尼斯招手，惟利物浦無意在季中放中而作罷。今季紅軍在英超遙遙領前，他確有功勞，然而以他的身價在歐聯關鍵時刻又一次令人失望的演出，相信尾季難逃離隊一途。