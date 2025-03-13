歐聯｜馬體會完美部署挫皇馬難逃出局　VAR罕見介入互射十二碼

在大都會球場裏大多數球迷都不懂得艾華利斯射入的12碼為什麼會被取消，原來VAR翻查發現，這名馬德里體育會前鋒因「跣腳」，其重心腳左足先輕碰了皮球，然後右腳才射出皮球，這樣二重擊是違反了球例。

馬體會因為這個罕見狀況，縱然在歐聯16強次回合主場面對皇家馬德里於戰術上近乎完美發揮，並在法定時間贏1：0，兩回合追成2：2平手，但於互射12碼卻以2：4落敗。



艾華利斯主射十二碼「跣腳」，被指重心腳左腳先碰到皮球。（路透社）

由於是打吡戰的老對手，馬體會主帥施蒙尼面對皇馬十分有心得，他的球隊近7次於主場迎擊皇馬，只輸過一次，另外取得3勝3和的佳績。今場也不例外，在開賽僅一分鐘便突襲得手，由干拿加歷查閃電打開紀錄，總比數追2：2。

接下來的戰況，都按着施蒙尼的劇本進行，馬體會讓出控球權，全場控球率只得38%，防線退得很後，中場在禁區頂前作屏障，面對盤扭了得的雲尼斯奧斯便以包夾（double-team）戰術來減低其威脅，而中路以一人緊盯麥巴比，另一中堅則負責包夾，再加上防中回後堵截，令該法國鋒將難覓射門機會，他全場除了博得一記12碼外，便鮮有表現，全場未嘗起腳。

麥巴比今場被限制，鮮有表現。（路透社）

雲尼斯奧斯雖然有兩次埋門，但全場受制馬體會精密防守，14次盤扭只得3次成功，另外還有26次失去控球權，是全隊之冠，難怪隊友比寧咸在比賽末段也曾向該巴西翼鋒表達不滿；而雲尼斯奧斯於70分鐘主射12碼一飛冲天，正是其全場不濟表現的縮影。主帥安察洛堤到加時115分鐘才換走他，可謂「畀足面」。

馬體會除了防守穩健外，進攻亦十分有效率，雖然屯重兵於後防，但到反擊時，兩邊中場及後衛都快速冚上，而且行軍迅速，全場射門比率是17：10，預期入球值（xG）為1.42，比皇馬的1.15要好；只是艾華利斯的幾次射門，都難逃皇馬門將高圖爾斯的十指關。

艾華利斯入球被判無效，可謂時也命也。（路透社）

施蒙尼與馬體會全場幾乎做對了一切，可是謀事在人，成事在天，他估不到在互射12碼階段艾華利斯的入球會被判無效，當然也估不到馬高斯洛蘭迪勁射中楣彈出；相反，皇馬雖然有華斯基斯主射被馬體會門將奧比歷撲出，但魯迪格最後一射雖再比奧比歷擋到，但皮球依然漏入網窩。

皇馬門將高圖爾斯賽後直言：「我感覺就像中了彩票！這不是我們最佳的表現，但沒所謂啦，我們晉級了！」皇馬晉級後，8強的對手是阿仙奴；另外，安察洛堤也以15次領軍躋身歐聯8強，成為「世一」教練，在他之後的是曼城主帥哥迪奧拿。