英超｜曼城主場2：2賽和白禮頓 古辛洛夫烏龍球助客隊追平
撰文：官祿倡
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英超周六（3月15日）賽事，曼城主場以2：2賽和白禮頓。賽後曼城以29戰48分保持積分榜第五，白禮頓以29戰47分保持積分榜第七。曼城上半場憑艾寧夏蘭特（Erling Haaland）先以一個十二碼領先，但下半場古辛洛夫（Abdukodir Khusanov）防守不慎，烏龍球攻入自家大門，拉平比分，最終打和收場。
曼城艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在比賽11分鐘時憑一個12碼先下一城。白禮頓佩華斯艾斯杜比倫（Pervis Estupiñán）在比賽22分鐘，左腳發力攻入一球追成平手。
來到比賽39分鐘，曼城馬莫殊（Omar Marmoush）遠距離大力抽射，將比分領先至2：1，上半場隨後結束。
曼城下半場試圖擴大優勢，但白禮頓接連猛攻。曼城古辛洛夫（Abdukodir Khusanov）防守不慎，烏龍球自他身上彈入自家大門，曼城門將史提芬奧迪加（Stefan Ortega）防守不及。白禮頓在比賽48分鐘因此得分，將比分拉平至2：2直至完場。
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