英超｜車路士重返前四　高爾彭馬12碼宴客　完美劊子手紀錄告終

車路士在英超以1：0小勝李斯特城，重返聯賽前4。不過核心高爾彭馬（Cole Palmer）宴客，入球荒延續之外，在英超留下的完美十二碼紀錄更在今場告終。



高爾彭馬今季前半段延期上季狀態，21輪聯賽貢獻14球6助攻，但1月15日對般尼茅夫後至今，他各項賽事均未直接參與任何入球。

高爾彭馬近期陷入球荒，今場更宴客讓自己完美十二碼紀錄告終。（路透社）

上半場辛祖博得十二碼，作為球隊劊子手的彭馬本可憑此打破入球荒，然而他主射被對方門將麥斯靴曼臣（Mads Hermansen）捉到路撲出。之後車路士憑古古列拿在60分鐘建功，主場以1：0擊退李斯特城。

今次宴客，令彭馬在英超12次主射十二碼全數入球紀錄中斷。根據英超官網，此數據為英超史上最佳，排在他後面的是曼城名宿耶耶托尼，11次主射全部中鵠。而魯爾占美尼斯及基斯活特都是入球率百分百的十二碼射手，仍有望打破彭馬紀錄。

高爾彭馬主射十二碼，被李斯特城門將麥斯靴曼臣救出。（Getty Images）

英超十二碼100%入球率排名

高爾彭馬（Cole Palmer） 12球

耶耶托尼（Yaya Toure） 11球

魯爾占美尼斯（Raul Jimenez） 10球

貝碧托夫（Dimitar Berbatov） 9球

麥比奧莫（Bryan Mbeumo） 9球

魯賓尼維斯（Ruben Neves） 8球

基斯活特（Chris Wood） 8球



車路士主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）賽後提到，高爾彭馬前一天便因為發燒及肚瀉而沒參與球隊訓練：「不過今早他醒來後便告訴我：『我想上陣比賽，幫助球會拿到歐聯席位。』」

彭馬今場表現其實也可圈可點，他為球隊送出2次關鍵傳球，而且全場4次過人全數成功。BBC指他自上次助攻即12月1日至今，預期助攻其實有4.73，惟隊友多次未能把握。