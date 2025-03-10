英超｜車路士重返前四 高爾彭馬12碼宴客 完美劊子手紀錄告終
撰文：陳旭暉
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車路士在英超以1：0小勝李斯特城，重返聯賽前4。不過核心高爾彭馬（Cole Palmer）宴客，入球荒延續之外，在英超留下的完美十二碼紀錄更在今場告終。
高爾彭馬今季前半段延期上季狀態，21輪聯賽貢獻14球6助攻，但1月15日對般尼茅夫後至今，他各項賽事均未直接參與任何入球。
上半場辛祖博得十二碼，作為球隊劊子手的彭馬本可憑此打破入球荒，然而他主射被對方門將麥斯靴曼臣（Mads Hermansen）捉到路撲出。之後車路士憑古古列拿在60分鐘建功，主場以1：0擊退李斯特城。
今次宴客，令彭馬在英超12次主射十二碼全數入球紀錄中斷。根據英超官網，此數據為英超史上最佳，排在他後面的是曼城名宿耶耶托尼，11次主射全部中鵠。而魯爾占美尼斯及基斯活特都是入球率百分百的十二碼射手，仍有望打破彭馬紀錄。
英超十二碼100%入球率排名
高爾彭馬（Cole Palmer） 12球
耶耶托尼（Yaya Toure） 11球
魯爾占美尼斯（Raul Jimenez） 10球
貝碧托夫（Dimitar Berbatov） 9球
麥比奧莫（Bryan Mbeumo） 9球
魯賓尼維斯（Ruben Neves） 8球
基斯活特（Chris Wood） 8球
車路士主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）賽後提到，高爾彭馬前一天便因為發燒及肚瀉而沒參與球隊訓練：「不過今早他醒來後便告訴我：『我想上陣比賽，幫助球會拿到歐聯席位。』」
彭馬今場表現其實也可圈可點，他為球隊送出2次關鍵傳球，而且全場4次過人全數成功。BBC指他自上次助攻即12月1日至今，預期助攻其實有4.73，惟隊友多次未能把握。
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