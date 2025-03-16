英超｜曼城遭白禮頓逼和歐聯資格勢危　哥迪奧拿創兩生涯新低

英超進入最後直路，曼城周六（15日）在主場對白禮頓，最終因一個烏龍球被逼和2：2，再次失分之下，能否保住歐聯資格也是疑問，哥迪奧拿也創下兩大生涯數據新低。



古辛洛夫的烏龍球，令曼城遭白禮頓逼和。（路透社）

曼城2：2賽和白禮頓後，在積分榜暫時以48分排第5，但排在第6、少賽一場及今周踢聯賽盃決賽的紐卡素，只落後1分，若「喜鵲」在國際賽後的補賽贏波，便可壓過曼城；事實上，周六逼和曼城的白禮頓，也只是落後曼城1分、排在第7名，也是曼城的一大威脅。

英超前4名能穩奪歐聯資格，而第5名能否獲歐聯名額，仍要視乎英超球隊在歐洲賽的表現，是否可以為英格蘭在歐洲足協球會積分系數中保住第1名，但「藍月亮」現在能否保得住第5名也是疑問之下，歐聯席位岌岌可危。

哥迪奧拿坦承全隊都有壓力。（路透社）

除了歐聯資格有機會落空，曼城賽和白禮頓，也令哥迪奧拿同時創下兩項不光彩的生涯紀錄：古辛洛夫的烏龍球，是曼城今季第40個失球，這是哥帥生涯領軍首次在單季聯賽失40球或以上。

另外，目前曼城29戰獲48分，也意味他們即使在餘下9場全勝，最高只會得75分，是哥迪奧拿在英超執教9季以來、也是整個教練生涯以來的單季最低積分，同時也代表今季他每場平均積分，最多只會得1.973分（取至小數點後3位），是他生涯首次單季聯賽場均得分在2分以下。

哥迪奧拿能否領曼城保住歐聯資格？（Getty Images）

哥迪奧拿賽後坦承：「全隊都感受到壓力，但現況如此，我們只能努力踢好一點去挽回信心。」談到爭取歐聯資格，哥帥稱：「我一向都有信心，在保持信心的方面我是個大師，我也會有懷疑的時候，但我總能在任何情況下找到正能量和正確的方式去前進。」

談到餘下9輪英超賽事，他說：「因着很多原因，我知道會很艱難，但我們還有9場比賽，就如9場決賽。」