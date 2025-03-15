奉俊昊《米奇17號》藏足球彩蛋　迪姆華拿躺着「中槍」｜足球熱話

韓國導演奉俊昊新作《米奇17號》（Mickey 17）近期成為話題，他最近出席韓國YouTube頻道「DALSOOLIVE」，談到這部電影原來有不少跟足球有關的彩蛋。

《米奇17號》改編自小說，不過原作其實叫《米奇7號》，奉俊昊表示改動是來自曼城球星奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）的球衣號碼，而且兩位配角的名字，也是來自兩位德國球星。



曼城中場核心奇雲迪布尼。（路透社）

「是足球的17號」

奉俊昊憑《上流寄生族》在2020年的第92屆奧斯卡金像獎勇奪最佳影片、最佳導演等四項大獎，近期上映的《米奇17號》亦引來話題。

《米奇17號》改編自Edward Ashton創作小說《米奇7號》，Edward Ashton在2023年受訪時便表示奉俊昊會作很多改動，最明顯的，當然是連作品名字都不一樣。

拍攝當日，奉俊昊身穿印有17號字樣的T裇，但解釋是「足球的17號」。（Youtube截圖）

出席「DALSOOLIVE」節目時，奉俊昊大談足球。他當日身穿印有17號字樣的T裇，但表示跟電影無關，「是足球的17號」。他又指將作品名字由7號改成17號，便是因為迪布尼：「他似乎能提前知道3、4秒後其他球員的位置，就像能看到幾秒後的未來……這一點跟我們拍電影設計演員行動一樣。」

迪姆華拿是「騙子」？

奉俊昊又表示，Steven Yeun扮演的角色在書中其實原名為Berto，但被改為Timo，便是因為現時效力熱刺的德國球員迪姆華拿（Timo Werner）。迪姆華拿由於經常門前失機，被球迷戲稱為「金色偵察機」（對比德國名宿奇連士文稱號「金色轟炸機」），今季在熱刺各項賽事出戰27場只入1球。

迪姆華拿時常失機的表現，竟成為電影彩蛋。（Getty Images）

奉俊昊特意以他作為角色名字，其實暗有所指：「Timo在德文其實也有『騙子』的意思，很符合Steven Yeun扮演的這個角色。迪姆華拿無法入球卻拿很多薪水，他簡直就是一個騙局。」

不過有網民表示，奉俊昊可能誤解意思，因為Timo在德文中沒有騙子意思，反而是「Timotheus」的簡稱，意指榮譽及上帝；在西班牙文中有欺詐、詐騙、不誠實的意思。

之後主持猜測，另一原名為Cat Chen的角色被改成Kai，是因為另一德國球員夏維斯（Kai Havertz）。奉俊昊承認，但未有解釋用意。