英格蘭國家隊公布最新大名單　拉舒福特時隔一年再入選｜足球

英格蘭國家隊周五（14日）晚公布最新一期世界盃外圍賽大名單，是新帥杜慈（Thomas Tuchel）上任後首期大名單。

拉舒福特（Marcus Rashford）自去年3月後首次回歸「三獅軍團」，更獲杜慈大讚近況正佳，有望在接下來的國際比賽日出戰。



杜慈公布上任後首份英格蘭國家隊大名單。（路透社）

英格蘭國家隊最新大名單：

門將：甸恩軒達臣（Dean Henderson）、比克福特（Jordan Pickford）、蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）、查福特（James Trafford）



後衛：丹般恩（Dan Burn）、利維高維（Levi Colwill）、馬克古希（Marc Guehi）、列斯占士（Reece James）、干沙（Ezri Konsa）、利維斯史基利（Myles Lewis- Skelly）、利夫拿文度（Tino Livramento）、查洛爾昆沙（Jarell Quansah）、基爾獲加（Kyle Walker）



中場：祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）、佐敦軒達臣（Jordan Henderson）、居迪斯鍾斯（Curtis Jones）、高爾彭馬（Cole Palmer）、迪格蘭賴斯（Declan Rice）、羅傑斯（Morgan Rogers）



前鋒：查洛保雲（Jarrod Bowen）、菲爾科頓（Phil Foden）、安東尼哥頓（Anthony Gordon）、哈利卡尼（Harry Kane）、拉舒福特（Marcus Rashford）、蘇蘭基（Dominic Solanke）



拉舒福特冬天從曼聯外借到阿士東維拉後表現出色，今次重返國家隊自然成為焦點。杜慈在記者會上大讚「福仔」：「拉舒福特狀態正佳，為阿士東維拉帶來巨大影響，我們確信現在正是徵召他的最佳時機。」

拉舒福特（右）外借到維拉表現出色，最近助球隊晉級歐聯八強。（路透社）

杜慈又表示拉舒福特的天份與實力毋庸置疑，而且最近表現果斷及投入，希望今次選他入大名單，能讓該前鋒獲得額外動力去保持狀態。

能夠重返國家隊，「福仔」也在Instagram表達喜悅：「永遠不要停止相信（自己），已等不及再次上陣。」

拉舒福特回應重返國家隊。（Instagram截圖）

英格蘭將在下周出戰世界盃外圍賽歐洲區K組賽事，會先在21日深夜迎戰阿爾巴尼亞，然後24日深夜會主場對拉脫維亞。