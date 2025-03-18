美斯內收肌受傷落選阿根廷大軍　無緣對烏拉圭巴西｜世界盃外圍賽

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）因傷未入選阿根廷國家隊最新一期大名單，將缺席今月的兩場世界盃南美洲區外圍賽。

他效力的美職球會國際邁亞密表示，37歲的美斯經磁力共振（MRI）檢查後，證實大腿的內收肌（adductor muscle）輕微受傷。



美斯因傷未入選阿根廷最新一期大名單。（路透社）

阿根廷國家隊會在今月的世界盃南美洲區外圍賽面對烏拉圭及巴西，但在周一公布的大名單中，沒有美斯的名字。

國際邁亞密指在上場以2：1擊敗阿特蘭大聯的比賽中，美斯已感到內收肌不適，即去年初來港時感到不舒服的同一位置，經MRI檢查後證實該肌肉輕微受傷。美斯在對阿特蘭大聯的比賽踢足全場，並在20分鐘攻入一球。

國際邁亞密指美斯周一比賽時已感到內收肌不適。

美斯目前以6球名列世盃外南美洲區射手榜榜首，雖然他缺陣未來兩場比賽，不過目前阿根廷以12戰25分排榜首，領先第2位的烏拉圭5分。按照賽例，小組前6名可晉級至2026世界盃決賽周，目前賽事尚餘6輪，第6名的巴拉圭累積17分。

另一位阿根廷進攻球員保羅戴拿巴（Paulo Dybala）同告因傷落選，這位31歲羅馬球員在上場對卡利亞里的比賽中受傷，要養傷1個月。