FIFA頒獎禮｜葉鴻輝韋斯活投票給誰　美斯在低排名國家魅力仍驚人

國際足協（FIFA）年度男子最佳球員大獎，一如所料是皇馬翼鋒雲尼斯奧斯與曼城防中洛迪之爭，前者以48分當選，洛迪43分得第二，比寧咸37分排第三。港足隊長葉鴻輝和主帥韋斯活的三甲之選都是這3位球員，不過次序略有出入。

已屆37歲的阿根廷球王美斯仍獲25分排第六位，他獲得13位國家隊隊長和18位主帥列為首選，當中有一個相當有趣現象。



雲尼斯奧斯獲選國際足協（FIFA）年度男子最佳球員。（Getty Images）

FIFA年度男子最佳球員排名（只列前六位）

1. 雲尼斯奧斯（巴西／皇馬）／48分

2. 洛迪（西班牙／曼城）／43分

3. 比寧咸（英格蘭／皇馬）／37分

4. 卡華積（西班牙／皇馬）／31分

5. 耶馬（西班牙／巴塞隆拿）／30分

6. 美斯（阿根廷／國際邁亞密）／25分



港足將帥三甲人選相同、順序有出入

大獎結合FIFA旗下成員國教練、隊長、傳媒和球迷4方面的得分綜合所得，每位投票者的首選可得5分，次選3分，第三選1分。當中洛迪在教練和傳媒票得分稍勝巴西人，雲尼斯奧斯在隊長和球迷票方面以壓倒性姿態勝出，他在球迷票獲得近115萬分，比寧咸也超過46萬分，洛迪只得約26.5萬分，隊長票雲尼斯奧斯也以617分大幅拋離洛迪的373分。

比起大獎結果，大家更關心的可能是誰投票給誰，港足隊長葉鴻輝的首選是洛迪，次選比寧咸，第三選才是雲尼斯奧斯；身為英格蘭人的港足主帥韋斯活也有選同鄉比寧咸，但只放在第三選，他的首選是雲尼斯奧斯，次選洛迪。

港足隊長葉鴻輝在FIFA年度男子最佳球員投票首選是曼城中場洛迪。（袁志浩攝）

FIFA年度男子最佳球員什麼人投票給什麼人？（只列部分）

港足隊長葉鴻輝／首選：洛迪／次選：比寧咸／第三選：雲尼斯奧斯

港足主帥韋斯活／首選：雲尼斯奧斯／次選：洛迪／第三選：比寧咸



阿根廷隊長美斯／首選：耶馬／次選：麥巴比／第三選：雲尼斯奧斯

埃及隊長沙拿／首選：雲尼斯奧斯／次選：洛迪／第三選：卡華積

英格蘭隊長卡尼／首選：洛迪／次選：比寧咸／第三選：雲尼斯奧斯

韓國隊長孫興慜／首選：洛迪／次選：雲尼斯奧斯／第三選：卡華積

荷蘭隊長雲迪積克／首選：雲尼斯奧斯／次選：夏蘭特／第三選：洛迪

挪威隊長奧迪加特／首選：雲尼斯奧斯／次選：洛迪／第三選：夏蘭特



阿根廷教練史卡朗尼／首選：美斯／次選：洛迪／第三選：比寧咸

中國教練伊雲高域／首選：雲尼斯奧斯／次選：夏蘭特／第三選：卡華積

中華台北教練加利韋特／首選：洛迪／次選：比寧咸／第三選：卻奧斯

英格蘭暫代主帥卡斯利／首選：比寧咸／次選：洛迪／第三選：耶馬

法國教練迪甘斯／首選：雲尼斯奧斯／次選：麥巴比／第三選：洛迪

日本教練森保一／首選：洛迪／次選：夏蘭特／第三選：麥巴比

澳門教練郭嘉諾／首選：洛迪／次選：卡華積／第三選：比寧咸



美斯在低排名國家魅力仍驚人

港足將帥以外，曾執教港隊的中華台北教練加利韋特、澳門主帥郭嘉諾的三甲人選中同樣有比寧咸，英格蘭暫代主帥卡斯利更以這位麾下主將為首選。法國教練迪甘斯的首選是雲尼斯奧斯，次選才揀國家隊隊長麥巴比。

當代兩大球王美斯和C朗拿度雄霸各項大獎多年，C朗近年已淡出，上屆得主美斯今年即使只得第六位，但細看投票結果可見他的魅力猶在，今年更有個特別現象——13個以他為首選的國家隊隊長之中，10人來自世界排名低於147位的國家，包括：斐濟、直布羅陀、老撾、萊索托、馬爾他、大溪地、薩摩亞、所羅門群島、孟加拉和安圭拉；而18個以他為首選的國家隊教練，也有多達10個來自世界排名100位開外的國家，包括：越南、緬甸、湯加、柬埔寨、庫克群島、多明尼加共和國、斐濟、朝鮮、科威特和馬來西亞，另外同樣是阿根廷人的阿根廷主帥史卡朗尼、烏拉圭教練比爾沙和美國教練普捷天奴，也以「自己人」美斯為首選。

上屆FIFA年度男子最佳球員得主美斯，今年得第六。（Getty Images）

美斯投票給誰？C朗今年不見了

而身為阿根廷隊長的美斯本人，首選是巴塞隆拿「小師弟」耶馬，巴黎聖日耳門舊隊友麥巴比是次選，第三選擇才是巴西的雲尼斯奧斯。

葡萄牙隊長票近年都是由C朗出手，不過今年他沒有投票，葡國改由曼城中場貝拿度施華代投，他的首選是曼城隊友洛迪，次選雲尼斯奧斯，第三選是另一曼城隊友夏蘭特。