2024回顧︱美斯失場費高簽名會拍枱走人　由國足到英格蘭失望連場

沒有希望就沒有失望，2024年初香港人開開心心迎接挾世界盃冠軍之名的美斯重臨香江，全城期待他落場施展秀麗腳法，卻因阿根廷球王全場在後備席「齋坐」敗興而返，更弄出一宗國際鬧劇。去到年尾又一場足球表演賽，以為安排一班已退役巨星應該無難度吧，誰知今次未開波已經出事——皇馬球星簽名會有球迷未排到已經無晒球星，更盛傳葡萄牙傳奇名將費高拍枱離場。兩場表演賽，不約而同令香港人大失所望。



放眼世界體壇，今年最令人失望的莫過於手執絕頂好牌的英格蘭在歐洲國家盃的演出，他們在表現水準以下晉身決賽，連續兩屆敗陣而回得亞軍，受盡球迷批評的修夫基之後主動落台。



假如英格蘭叫人失望，那麼國足的表現簡直令球迷絕望。由1月1日友賽不敵香港開始，國足2024年的演出一路「低處未算低」，唯一慶幸世界盃外圍賽出線尚有生機，絕望中又似乎尚存一點希望。



美斯全場都沒有換上球衣，只穿運動裝坐在後備席。（袁志浩攝）

港人年度最大失望——美斯訪港失場

2024年，整個球員生涯近乎零負面新聞的阿根廷球王美斯（Lionel Messi），竟然因為一場在香港的表演賽，登上本地甚至全球新聞頭條。美斯並非首次來港獻技，不同的是他今次挾世界盃冠軍的銜頭而來，尤其已屆37「高齡」，就算最費門票近5000港元一張，基於睇美斯「有今生、無來世」心態，仍不乏球迷搶飛。

正所謂「希望愈大、失望愈大」，全香港刮起的一股美斯熱潮，隨着2月4日國際邁亞密對香港隊的賽事全場只在場邊「齋坐」，沒有落場上陣，鬧出滿城風雨，最終主辦商更要「回水」才能收科，向球迷退回一半金額，說得上是今個年度令全香港人最失望的一件事。

美斯沒有換上過球衣，全場都沒有要落場作賽的跡象。（袁志浩攝）

赴日態度大不同扭轉外界風向

美斯事件之所以鬧得如此大，不止他當日沒有出場，最令港人不滿的是，他在大球場全場毫無笑容，也未向現場球迷有任何互動，而且明知大家都在期待他表演之下沒有出場，也沒有即場公開向球迷道歉或說幾句話，反而要出動身為國際邁亞密班主之一的碧咸開咪向觀眾致歉，因此有不滿球迷諷刺：「美斯連喉嚨也受傷嗎？」

有意思的是，國際邁亞密離港後轉赴日本友賽神戶勝利船，在港全程神情緊繃的美斯，一到日本便面露笑容，「有傷在身」未能落場的他，卻在日本出場30分鐘，而且不是「散步」式作賽，期間認真衝刺、盤扭、射門、傳送樣樣齊。對比之下再次在港引發不同熱議——到底是香港安排不周導致美斯不開心，還是球王的心態其實也跟大家一樣，去到日本就會感到開心又興奮？

修夫基連續兩屆領英格蘭獲得歐國盃亞軍。（Getty Images）

年度最令人失望球隊——英格蘭

2024歐洲國家盃，英格蘭賽前再次被視為冠軍熱門，4年前決賽形勢大好下遭意大利反勝，今屆他們中前人腳更加完備——比寧咸、科頓、沙卡、彭馬等天才年輕球員個個大熟大勇，配合世界級射手卡尼、防守中場迪格蘭賴斯，中前場人腳全是頂級。可是相對上屆的驚喜演出，今屆時任領隊修夫基取態極之保守，大踢悶蛋足球下領軍再晉決賽，卻遭賽前未被看好、大踢進攻足球的西班牙技術性擊倒。

修夫基為英格蘭重新打穩根基固然有功，當英格蘭進化到擁有捧盃實力的時候，他便顯得未夠班，每每跟對手主帥對比下相形見拙，最終亦主動下台收場。

國足近仗回勇，贏回不少掌聲。（新華社）

年度最令人絕望球隊——國足

中國國家足球隊（國足）的表現長年遭全國球迷和傳媒詬病，2024年表現低處未算低，1月1日閉門友賽香港輸1：2，年度首仗已落筆打三更。之後出戰亞洲盃決賽周，跟卡塔爾、塔吉克、黎巴嫩同組，在小組頭兩名已可直入16強之下，與實力較弱的塔吉克和黎巴嫩竟均戰成0：0，最後一仗0：1負卡塔爾之後，分組賽1負2和，連最佳第三名資格（共6個小組，有4個席位）也拿不到，以0入球、0勝仗的恥辱紀錄下分組出局，創下參賽以來最差一次，表現教球迷絕望。

世界盃亞洲區外圍賽第二圈，曾遭新加坡迫和，千辛萬苦才靠對賽成績力壓同分、同得失球的泰國晉身第三圈，不料首仗作客日本便遭血洗恥辱大敗0：7，主帥伊雲高域一度被傳帥位難保。

伊雲高域此前曾盛傳被辭退，但如今已評價逆轉。（新華社）

國足之後面對同組實力較強的沙特阿拉伯和澳洲都在預期中落敗，經已習慣失望的球迷對晉級已不抱希望之際，連贏印尼和巴林，分數逐步追上對手。

就算之後主場1：3不敵日本，一班球員在該仗全力應戰的態度，贏回不少掌聲。目前國足雖仍在C組包尾，但分數上其實跟印尼、沙特和巴林三支對手同分，與次名的澳洲也只差一分。因此這支已令人絕望的球隊，又為球迷帶回點點失望。伊雲高域聲言國足有機會以小組次名出線，取得2026世界盃決賽周一席，2025年會否承這位國足主帥貴言，還是又一次在失望與絕望的無間地獄之間來回又折返？

費高（中）以皇馬名宿隊隊長身份率領一眾球星會見傳媒。（資料圖片／廖雁雄攝）

年尾又要失望——皇馬名宿簽名會提早離場

到年底香港又有一場重點表演賽，由已退役的一眾皇馬與巴塞傳奇球星對戰，不料未開波已再次「出事」——費高為首幾位巨星在皇馬簽名會上提早離場，部分為見偶像一面付出巨額金錢的球迷，未如安排所指獲球星現場親筆簽名和見面，之後更陸續踢爆主辦商種種安排失當。

皇馬與巴塞退役名將對戰，球星如雲但門票銷情麻麻，是次賽事設有最貴6880港元套票，發售時明言購買後可二擇一參與巴塞或皇馬團隊簽名會，可是有皇馬球迷會成員表示，大會安排欠佳令球迷會成員已付高昂金額仍未能與球星見面及親自遞上簽名，向大會周旋並報警備案，有指費高為首的球星在不滿之下，簽名會中途已拉隊離場，甚至有版本傳出費高拍枱、撕爛球衣等。

事件仍未收科，有傳又一次要向球迷「回水」解決。這場大戰最終亦門票因索價太高，只得不足8000人入場。一次又一次重量級球星訪港，都因為貨不對辦變醜聞，香港渴望成為盛事之都，2024年卻至少兩度令香港球迷和市民大失所望。字