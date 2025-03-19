DECATHLON將軍澳巨舖縮減規模 由一層變半層 「正常業務調整」
撰文：顏銘輝
出版：更新：
連鎖運動用品店DECATHLON縮減規模，位於將軍澳尚德邨商場TKO Spot的DECATHLON旗艦店縮細舖面面積約一半。DECATHLON證實將軍澳店縮減規模，他們解釋純屬正常業務調整，今年有計劃在其他地區開新分店。
記者今早前往DECATHLON將軍澳店視察，以前該店佔據商場3樓全層，如今只餘西翼的一邊，東翼則被圍封。現場告示牌稱，裝修期間，照常營業。
比以前，室內舖面面積縮減了大約一半，店內通道比以前狹窄，貨架亦較密，仍設單車維修工作室，以及戶外體驗區。記者以顧客身分查問店員，有人表示另一邊可能開其他店舖，不清楚會開什麼。
DECATHLON回覆，證實將軍澳店縮減規模，並解釋今次縮減店舖範圍純屬正常業務調整，他們今年有計劃在其他地區再開新分店。
DECATHLON由2019年租用尚德商場3樓全層，達3.6萬平方呎，為他們在港的最大分店，有報道指當時月租達90萬。在DECATHLON進駐前，該層由超市及診所等租用。如今面積約減半後，將軍澳分店排第二，次於旺角店。
有報道稱，DECATHLON還將商場天台的籃球場歸還予領展，但DECATHLON澄清天台籃球場本身是公用地方，只是出入籃球場要經過店舖範圍。
田徑｜田總選出年度最佳運動員 張紹衡、呂麗瑤分奪星中之星港女七欖備戰下周Melrose銀劍賽 港隊將帥期待感受啟德5萬人威力七人欖球｜社區七人欖球計劃展開 基層家庭親訪啟德體驗欖球賽空手道｜劉慕裳超聯杭州站奪金後感言：要向自己致意空手道｜劉慕裳勇挫日本好手尾野真步 超聯杭州站奪金校際帆船節中途島上演 哈羅國際學校大熱封王全港學界手球精英賽｜男拔力克心誠三連冠 梁銶琚女子組成功衛冕學界手球精英賽｜男拔陳宇謙經歷過山車一仗 點球宴客再膺MVP