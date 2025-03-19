DECATHLON將軍澳巨舖縮減規模　由一層變半層　「正常業務調整」

連鎖運動用品店DECATHLON縮減規模，位於將軍澳尚德邨商場TKO Spot的DECATHLON旗艦店縮細舖面面積約一半。DECATHLON證實將軍澳店縮減規模，他們解釋純屬正常業務調整，今年有計劃在其他地區開新分店。



DECATHLON的將軍澳旗艦店位於商場3樓全層，如今縮為半層。（顏銘輝攝）

記者今早前往DECATHLON將軍澳店視察，以前該店佔據商場3樓全層，如今只餘西翼的一邊，東翼則被圍封。現場告示牌稱，裝修期間，照常營業。

比以前，室內舖面面積縮減了大約一半，店內通道比以前狹窄，貨架亦較密，仍設單車維修工作室，以及戶外體驗區。記者以顧客身分查問店員，有人表示另一邊可能開其他店舖，不清楚會開什麼。

原本東翼那邊的舖位被圍封。（顏銘輝攝）

DECATHLON回覆，證實將軍澳店縮減規模，並解釋今次縮減店舖範圍純屬正常業務調整，他們今年有計劃在其他地區再開新分店。

現場展示新的店舖平面圖，所有產品擺在西翼這邊。（顏銘輝攝）

DECATHLON由2019年租用尚德商場3樓全層，達3.6萬平方呎，為他們在港的最大分店，有報道指當時月租達90萬。在DECATHLON進駐前，該層由超市及診所等租用。如今面積約減半後，將軍澳分店排第二，次於旺角店。

DECATHLON將軍澳店縮減規模，由全層變半層。（顏銘輝攝）

有報道稱，DECATHLON還將商場天台的籃球場歸還予領展，但DECATHLON澄清天台籃球場本身是公用地方，只是出入籃球場要經過店舖範圍。