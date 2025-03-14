全港學界手球精英賽｜男拔力克心誠三連冠　梁銶琚女子組成功衛冕

全港學界手球精英賽的最後兩日賽事，從石硤尾公園移師啟德體育園，首度在體藝館的習藝坊決出男、女子組的冠軍。兩支上屆冠軍成功蟬聯，順德聯誼總會梁銶琚中學與拔萃男書院齊齊衛冕。



全港學界手球精英賽｜德信協恩男、女子組摘季 習藝坊一度熄燈

學界手球精英賽｜梁銶琚女子組兩連霸 隊長練紫晴連番撲救

力爭衛冕的梁銶琚，由上年精英賽MVP何汶利及隊長練紫晴領軍，惡鬥由張鎧恩率領的女拔萃爭奪精英賽女子組冠軍。兩軍早段以防守為主，梁銶琚半場領先4：2，女拔萃在換邊初段一度收窄至一球落後，惟張鎧恩犯規需要離場2分鐘，梁銶琚把握人數優勢將比分擴大，女拔萃及後繼續強攻，為梁銶琚把守最後一關的隊長練紫晴表現神勇，多次撲出對方的射門，梁銶琚其後進一步拉開比分，結果以13：5奪冠，連續兩年稱霸手球精英賽女子組。

梁銶琚擊敗女拔贏得精英賽女子組冠軍。（夏家朗攝）

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學界手球精英賽｜男拔極刑挫心誠封王

力爭精英賽三連霸的拔萃男書院，與基督教香港信義會心誠中學上演上屆決賽翻版，今仗氣氛熾熱，兩軍支持者落力打氣。由李瀛昊及劉展昇領軍的心誠，上半場氣勢蓋過男拔，半場領先10：7，男拔下半場力追，收窄比分，男拔門將周峻瑜救出7米球，下個攻勢緊接得手，男拔追至14：15，心誠隊長李瀛昊再建功，但未能助心誠笑到最後，陳宇謙為男拔追成18：18，雙方需要以互射7米球分勝負。

男拔與心誠首輪同樣中鵠，第二輪為心誠操刀的張敖馳宴客，其後兩校第三、第四輪一同命中，只要男拔萃最後一輪的陳宇謙射入，即可為學校奠勝，這名男拔11號球員射失，但心誠的文俊豪同樣宴客，男拔以4：3極刑險勝，成功蟬聯精英賽錦標。

拔萃男書院驚險三連冠。（夏家朗攝）

陳宇謙最後一輪7米球射失。（趙子晉攝）

全港學界手球精英賽戰果



女子組季軍戰

協恩中學 12：8 博愛醫院陳楷紀念中學

男子組季軍戰

德信中學 23：16 聖言中學女子組決賽

順德聯誼總會梁銶琚中學 13：5 拔萃女書院

男子組決賽

拔萃男書院 18：18 基督教香港信義會心誠中學

拔萃男書院互射7米球贏4：3

