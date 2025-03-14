學界手球精英賽｜男拔陳宇謙經歷過山車一仗　點球宴客再膺MVP

全港學界手球精英賽男子組決賽，拔萃男書院大部分時間落後，男拔萃的陳宇謙攻入追平一球，法定時間打成18：18平手，將這場決賽帶入互射7米球，但這名追和功臣差點變成罪人，負責操刀最後一輪的陳宇謙宴客，以為冠軍在他手上溜走，幸好心誠同樣未能命中，男拔萃驚險完成三連霸。

一場猶如過山車般的決賽，陳宇謙多次哭成淚人，這名港隊U18代表直言多得隊友的扶持，同時證明在沒有師兄的帶領下也可贏冠軍。



拔萃男書院互射7米球險勝心誠封王。（夏家朗攝）

全港學界手球精英賽｜男拔力克心誠三連冠 梁銶琚女子組成功衛冕

以學界手球精英賽的全場戰情而言，基督教香港信義會心誠中學是勝算較大的一方，拔萃男書院全場大多時間也是落後，下半場一度落後4分，全靠男拔萃不放棄，將差距一分又一分收窄，直至完場前56秒，男拔萃11號陳宇謙突破起手建功，追成18：18平手，亦是法定時間的最後比分。

男拔主將陳宇謙攻入5球，當中包括末段追成平手的關鍵入球。（夏家朗攝）

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今年精英賽需要以最殘酷的互射7米球決出冠軍，男拔萃由陳宇謙負責最後一輪，這名港隊U18代表是男拔萃的領軍人物，今仗攻入5球，當中3球是下半場末段，是球隊的追和功臣。今年中六的陳宇謙，作為隊中經驗最豐富的一員，面對中學生涯最後一戰，完場哨子聲響起已經忍不住流淚。

陳宇謙收拾心情處理最後一球，前4輪全數命中，只要陳宇謙射入即可衛冕，惟他在假動作後起手射斜，他隨即躺在地上再度落淚，隊友隨即上前安慰他，而心誠的文俊豪同樣宴客，男拔萃互射7米球以4：3勝出，陳宇謙鬆一口氣，並流出喜悅之淚。

全港學界手球精英賽｜梁銶琚鋼門領軍衛冕 中學最終戰難免感觸

陳宇謙7米球宴客後險變罪人。（趙子晉攝）

男拔隊友隨即上前安慰陳宇謙。（趙子晉攝）

「我以為已經輸咗！」陳宇謙談及宴客時的心情，他坦言當刻難免受壓力影響，「只要我當時射入就可達成目標，或多或少都有點壓力，始終是最後一次代表男拔，又是隊中有經驗的球員，我覺得最後一年要贏波而回，所以增添不少自己的壓力。」

為球隊追平，再射失7米球，他笑言今仗就像坐過山車，若然7米球中鵠就更加完美，並指生涯未試過一場球賽的起伏如此大。過程艱辛，才顯得結果更加甜美，陳宇謙以「圓夢」形容今次的三連霸，「我們開季前的目標是贏得三連霸，我們全隊都十分在意精英賽，如今成功衛冕是圓夢，亦證明我們在沒有師兄的帶領都可以贏冠軍。」

陳宇謙賽後獲選最有價值球員，雙喜臨門，雖然他笑指代表自己是「最勁嗰個」，但全靠一班隊友才撐得住，「4強與決賽都是反勝，都是靠隊友不斷鼓勵我才撐下去，否則我早已覺得無得追。」完成衛冕的任務，陳宇謙寄語師弟繼續努力，創下更多的連霸紀錄。

陳宇謙賽後當選MVP。（夏家朗攝）

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另一名男拔萃主力、中六的羅焯希，今仗為球隊進賬不少，最後一次代表學校披甲奪冠，與一眾隊友逆轉勝更有意義，「我與隊友疫情後開始合作，由不熟悉到有默契，大家一同成長，在港隊也是隊友，最後一次代表男拔萃以這個陣容奪冠更有意義。」羅焯希視奪冠為畢業前最後一個任務，但無論奪冠與否，只要穿上拔萃球衣已是光榮。

羅焯希（中）視精英賽奪冠為畢業前最後一個任務。（趙子晉攝）

全港學界手球精英賽｜首度移師習藝坊 眾將冀更多球迷入場

全港學界手球精英賽的最後兩日賽事，從石硤尾公園移師啟德體育園，首度在體藝館的習藝坊舉行，氣氛不俗。一眾港青代表紛指新場館漂亮，卻有美中不足之處，大家都希望更多球迷入場觀戰。

即使習藝坊的看台已經坐滿，球員們認為位置可以更多。（夏家朗攝）

心誠隊長李瀛昊指，每間學校只得100張門票有點意料之外，畢竟以往精英賽曾是支持者圍着整個手球場，今次在啟德習藝坊的場面不及當年震撼，而且場地的燈光較猛、場地的線非平時常用的黑色、空間感也比石峽尾公園為小，但作為球員就是要盡快適應。

德信中學隊長田洭泓盛讚今次精英賽有儀式感，入場的儀式是以往少見，加上現場的音效及燈光，氣氛不錯，若可容納更多球迷就更加好。

德信中學隊長田洭泓盛讚今次精英賽有儀式感。（夏家朗攝）

全港學界手球精英賽戰果



女子組季軍戰

協恩中學 12：8 博愛醫院陳楷紀念中學

男子組季軍戰

德信中學 23：16 聖言中學女子組決賽

順德聯誼總會梁銶琚中學 13：5 拔萃女書院

男子組決賽

拔萃男書院 18：18 基督教香港信義會心誠中學

拔萃男書院互射7米球贏4：3

