大谷翔平轟全壘打　MLB東京系列賽一票難求　道奇日將可愛交流

新一季的MLB（美國職業棒球大聯盟）在東京巨蛋揭開序幕，合演東京系列賽的洛杉磯道奇與芝加哥小熊，大谷翔平﹑山木由伸﹑佐佐木朗希﹑今永昇太﹑鈴木誠也一同登場。難得在日本看到5名本土球星獻技，東京系列賽一票難求，據悉炒價高達逾300萬日元。

由大谷翔平領軍的道奇，周三（19日）以6：3擊敗小熊，錄得兩連勝，而且大谷更轟出今季首支全壘打，東京巨蛋陷入瘋狂。完場後日本球員們在場內合影留念，大谷一舉動再獲讚賞。



佐佐木朗希是道奇今仗的先發投手。（Getty Images）

MLB安排應屆冠軍洛杉磯道奇（LA Dodgers）與芝加哥小熊（Chicago Cubs）在東京巨蛋上演海外揭幕戰，由大谷翔平領軍的道奇首戰以4：1先拔頭籌。新加盟道奇的佐佐木朗希亦有登場，以先發投手姿態亮相，更與鈴木誠也正面交鋒。

全場矚目的大谷在第5局開轟，棒球飛出中外野，一名球迷嘗試接波不果彈回場內，球證判定有效，大谷錄得今季第一支全壘打，東京巨蛋即響起歡呼聲，結果道奇6：3擊敗小熊，兩戰全勝。

大谷翔平轟出今季個人首支全壘打。（路透社）

「我們在東京取得完美的開局，希望今年延續好成績，再一次贏得世界冠軍。」道奇開季兩戰兩勝，大谷翔平不諱言以衛冕為目標，這名日本球星其後再向現場的球迷致謝，「這是美好的回憶，希望有朝一日再在這裏出賽，亦希望大家今年繼續支持我們。」

大谷翔平。（Getty Images）

完場後，5名日本球星向看台的球迷致意，逐一感受球迷的歡呼聲，難得一同在東京巨蛋獻技，5名日本球員留場一同合照留念，攝影師要求大谷站在中間，但大谷拒絕，並笑言：「他（今永昇太）比較年長。」日本文化注重長幼有序，就算大谷是超級球星，他依然把「C位」讓給年長一年的今永，此舉再獲大讚。

道奇與小熊5名日本球員合照留念。（Getty Images）

山本由伸更拿起手機，與大谷及佐佐木自拍，而當他們3人合照時，身高178厘米的山本卻與兩名逾1米9的隊友接近平排，原來山本由伸踮腳，網民紛紛大讚山本「太可愛了」。

山本由伸與隊友合照時再度發育。（Getty Images）

道奇的3名日本球員先拍留念。（Getty Images）

東京系列賽難得齊集5名衣錦還鄉的日本球星，必然引起日本國內的搶飛熱潮，而東京巨蛋場外的紀念品店早已出現人龍。根據二手門票網站，門票被炒至逾300萬日元一張。連續兩日的道奇對小熊一共吸引逾84000人入場，而周二的首戰平均收視率更錄得31.2%。