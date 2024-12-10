MLB｜大谷翔平天價合約遭打破 大都會為重振雄風豪搶洋基巨星
撰文：陳旭暉
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MLB（美國職業棒球大聯盟）官網報道，紐約洋基明星外野手蘇圖（Juan Soto），已同意加盟紐約大都會，後者開出15年7.65億美元（約59.5億港元）條件，超越另一棒球巨星大谷翔平去年12月9日與洛杉磯道奇簽下的10年7億美元紀錄，為體育史上最高額合約。
蘇圖去年與紐約洋基簽下一年合約，早前未續約下，兩支紐約球隊為爭奪這名外野手而互擲銀彈。《紐約郵報》指，洋基在最後一刻提供16年7.6億美元條件，但未能說服蘇圖留隊。
MLB官網指，紐約大都會此前最高額合約是游擊手Francisco Lindor的10年3.41億美元，光計算總金額，是前者逾兩倍。
拆解蘇圖天價薪酬：
15年7.65億美元（約59.5億港元）
每年5100萬美元（約3.96億港元）
每場比賽31.4萬美元（約244.1萬港元）
每周98.1萬美元（約762.6萬港元）
每日14萬美元（約109萬港元）
每小時5840美元（約45397港元）
蘇圖為何如此值錢？
那麼為何蘇圖能獲得體史上最高額合約？在剛結束的球季，他打出生涯最高的41次全壘打，排名全聯盟第4、109打點（RBI）並列聯盟第6，而且連續5季上壘次數多於被三振——今季上壘次數排名前25名的球員中，只有他能做到。
此外，近5季他在MVP評選中均排名前10，5獲銀棒獎、4次入選全明星、亦是2019年世界大賽冠軍，而且他目前僅26歲。
紐約大都會曾兩奪MLB世界系到賽冠軍，球會不缺資金，也是一支願意花錢的球隊，可是對上一次封王已經是1986年的事。
已經近40年未威過，大都會為重振聲威不惜一擲千金，《華盛頓郵報》認為大都會班主Steve Cohen以今次交易向外界發出訊息：他們可以銀彈攻勢，買到任何想要的自由球員。
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