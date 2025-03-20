北京18歲足球小將郭嘉璇逝世　拜仁慕尼黑發文悼念

為北京國安效力的中國足球小將郭嘉璇，周三（19日）晚在北京逝世，年僅18歲。他上月初在西班牙一場友誼賽中重創昏迷，被當地醫院診斷為腦死亡，之後在家人周旋下獲接回中國醫治，惟最終無力回天。



他是國足梯隊一員，也曾在2023年6月入選拜仁慕尼黑世界隊名單，是同屆唯一入選的中國球員。周四下午，拜仁慕尼黑在官方社交媒體發文悼念郭嘉璇，「球會的心與他的家人及朋友同在」。



郭嘉璇在周三晚上去世。（微博圖片）

內地媒體報道，郭嘉璇胞兄在19日晚上7時左右收到北京天壇醫院消息：「心臟停止跳動了，人已經不行了，生命體徵都沒辦法維持了，需要家屬做決定。」晚上8時多，郭嘉璇家人決定放棄治療，醫院隨後宣布郭嘉璇去世。他在3月20日出生，當刻距離19歲生日僅數小時。

北京國安及北京足協在周四上午都對他死訊表示悲痛，不過後者早前曾被指推卸責任，因此引來網民不滿。

拜仁慕尼黑在官網悼念郭嘉璇。（拜仁官網截圖）

拜仁慕尼黑周四下午在官網發表聲明悼念：「曾入選世界隊名單的郭嘉璇在家鄉中國去世，年僅18歲，拜仁慕尼馬對此表示哀悼。」

「2月6日，他在西班牙的訓練賽中遇悲慘事故，頭部重傷且因此不治身亡。球會的心與他的家人及朋友同在。」

「這位中堅曾是2023年拜仁慕尼黑世界隊一員，此計劃讓世界各地具有潛力的球員有機會在職業足球中展示自己。郭嘉璇同樣是中國青年隊成員之一。」