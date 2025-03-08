田徑｜吳艷妮三度刷新個人賽季最佳成績　豪言2025全運會必須奪冠

中國女子跨欄選手吳艷妮，周六（8日）在2025年全國室內田徑錦標賽的女子60米跨欄初賽跑出8.13秒，今季第三次刷新賽季個人最佳成績，延續近期出色狀態。

提到今年11月的2025全運會（第十五屆全國運動會/十五運會），她志在必得地表示必須拿下金牌，其實吳艷妮上季在女子100米欄不敵林雨薇獲亞軍，當時她便豪言：「（下屆）冠軍必須是我的！」



吳艷妮第三次刷新賽季最佳成績。（吳艷妮微博）

吳艷妮因外表打扮及出位言論，時常成為內地網民熱議對象，不過她未受外界批評影響，上月更在兩站全國室內田徑大獎賽的60米跨欄奪冠。

該兩次決賽，吳艷妮先後跑出8.22秒及8.16秒刷新個人今季最佳成績。今次她在山東舉行的全國室內田徑錦標賽，女子60米跨欄初賽中跑出8.14秒以首名衝線，之後大會修正為8.13秒，再度改寫個人今季最佳時間。

以首名衝線後，吳艷妮面對鏡頭顯得十分「得戚」。（Bilibili影片截圖）

賽後被記者問到今年11月舉行的2025全運會，吳艷妮豪言必須拿下冠軍：「我肯定往着金牌的方向去的，因為上一屆我都說了，下一屆全運會的冠軍我必須拿下，所以說這水都潑出去了，不可能收回來了吧。」

上屆全運會時，她與林雨薇在女子100米欄決賽展開巔峰對決，最終吳艷妮以12.91秒獲銀牌，林雨薇則以12.88秒奪金。當時吳艷妮不服氣地表示：「這次沒有拿到，但下一屆全運會必須是我吳艷妮的，冠軍一定是我的！」

上屆全運會未能奪冠，吳艷妮賽後豪言「下屆冠軍一定是我的」。（四川體育總局）

今次她表示這個目標算是小小的壓力，但認為有壓力就有動力，能讓自己慢慢地增加信心：「全運會大家也期待一下吧，我也很期待！」