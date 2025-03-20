國足深夜對沙特免費直播連結 作客苦練死球力爭世界盃外圍賽出線
撰文：威廉神
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世界盃亞洲區外圍賽第三輪（18強賽）C組，中國國家隊（國足）將在香港時間3月20日（周四）深夜作客對沙特阿拉伯。港台電視32台會免費直播今場賽事。
香港電台32台3月20日深夜直播：
直播比賽：沙特阿拉伯 vs 中國
開波時間：深夜2:15
香港電台網上直播連結：https://www.rthk.hk/tv
國足世界盃外圍賽形勢——C組4隊混戰
18強賽分為3個分組，每組6隊雙循環作賽，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位。
中國目前雖排C組榜尾，不過跟第2名的澳洲也只有1分之差，並跟印尼、沙特、巴林3隊同得6分，分組賽還餘下4輪比賽，仍有出線希望。不過4支球隊同分下，預計每場比賽都是「生死戰」。
18強首循環國足迎戰沙特時，多踢一人及領先一球下仍遭反勝，最終以1：2在主場落敗，兩次失球都來自死球。國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯名：伊萬科維奇）今仗賽前表示已為此苦練：「隊內每個人都不會忘記那兩個失球。」
國足5次作客沙特未嘗勝績
雙方歷史上共交手20次，國足戰績為6勝5和9負處於下風，當中5次作客2和3負未嘗勝績，而且未憑生波破門，攻入2球都為十二碼。
值得一提是，國足兩位主力武磊及朱辰杰都因傷缺陣，央視跟之前18強賽安排一樣，繼續不會直播今場比賽，國內球迷只能通過愛奇藝付費收看。
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