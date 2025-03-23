球迷公投｜利物浦突然崩潰四大理由　誰才是罪魁禍首？

利物浦上周日（16日）聯賽盃決賽不敵紐卡素，加上歐聯16強遭巴黎聖日耳門淘汰，一周內連失兩盃，上半季多條戰線高歌猛進轉為突然崩潰，今季只剩下英超可爭。



不少球迷認為應歸咎主帥史諾（Arne Slot）輪換不足，或是班主芬威體育集團（Fenway Sports Group，簡稱FSG）近兩個轉會窗未為球會提供支持，不過除此之外，或許還有更多理由。



利物浦在聯賽盃決賽不敵紐卡素，一周內連失兩盃。（路透社）

罪魁禍首1號：班主FSG近兩個轉會窗「閂水喉」

利物浦前任主帥高普（Jürgen Klopp）在上季結束後離隊，由來自荷甲的史諾接手。後者本執教飛燕諾，不足10年的教練生涯都在荷蘭，名氣與高普難相提並論，因此開季之前，沒有多少人看好紅軍表現。

班主FSG這個時候卻未有積極增兵，夏季轉會窗只買了兩個球員，第一個是門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili），但立即外借回華倫西亞；第二個就是傷多過踢的基艾沙，基本上等於沒有增援。到了冬天，利物浦更是沒有買入任何球員。對比之下，高普在位的對上4個球季，利物浦都花近億甚至過億英鎊增兵或換血。

芬威創辦人之一亨利（John W. Henry）。（Getty Images）

利物浦主力踢到殘

荷蘭中場格雲貝治（Ryan Gravenberch）便被認為是「用到殘」的球員之一，他今季大部分球會賽事都為正選，包括至今全數29輪英超。格雲貝治在聯賽盃決賽疲態畢露，周四更因傷退出荷蘭國家隊最新一期大軍名單。

31歲左閘羅拔臣今季明顯「跌Watt」、兩位右閘阿歷山大阿諾特、巴特利同因傷缺陣聯賽盃決賽，中堅祖高美斯、干拿迪又容易受傷，防中遠藤航已3次在國內盃賽串演中堅。其實利物浦出色戰績背後，陣容存在不少漏洞。

聯賽盃決賽後，格雲貝治因傷暫時退出國家隊。（路透社）

罪魁禍首2號：「神刁俠」愛華士遲遲未與三大主力續約

冬季轉會窗開啟前，沙拿、雲迪積克及阿歷山大阿諾特三人的續約問題便已被多次提起，因為他們合約將在2025夏天到期，理論上踏入一月已能自由跟其他球會商討轉會。

不過續約問題或許可歸咎於米高愛華士（Michael Edwards），他曾在2016至2022年擔任利物浦體育總監，去年高普離任後，FSG邀他回巢擔任足球部門行政總裁以穩定軍心，三位球星續約事宜他絕對責無旁貸。

利物浦三大球星續約事宜已擾攘一段時間。（Getty Images）

愛華士首次任職利物浦時，任內曾收購艾利臣比加、雲迪積克及高價出售古天奴等精明買賣，是利物浦近年奪得英超及歐聯一大幕後功臣，獲球迷封為「神刁俠」。愛華士2022年離任後，利物浦體育總監之位短期內換過數人，現時由李察曉士（Richard Hughes）擔任。去年高普季中預告季尾離任，FSG為穩定軍心找愛華士回巢並給他一個足球部最高統帥的高職，可是他不只在轉會市場未展拳腳，甚至遲遲未跟三大主力續約影響軍心。

沙拿曾屢次在賽後訪問中就續約事宜抱怨，隊長雲迪積克也曾多次開口提及，阿歷山大阿諾特屢次與皇家馬德里傳出緋聞，名宿科拿早已在歐聯16強前預言三大主力尚未續約會在更衣室內埋下懷疑的種子，種種傳聞或會影響球員心態，成為利物浦陣中的不穩定因素，從歐聯、聯賽盃決賽的結果來看，科拿此言不無道理。

雲迪積克在對巴黎聖日耳門的歐聯16強首回合時曾防守失位：

沙拿近期表現同受批評。（路透社）

罪魁禍首3號：主帥史諾不信任後備

今季史諾臨場多次「神調動」為人稱道，但在近期兩場敗仗似乎失靈，連續使用同一批正選球員更使他被球迷口誅筆伐，有英國球迷直指他為「垃圾教練」，固執排陣令球員疲倦不堪。

史諾遭英國球迷大肆批評。（路透社）

身體對抗強項變弱項

聯賽盃決賽不敵紐卡素之後，史諾否認球隊「身體疲勞」，不過英國天空體育統計，身體對抗在近期已成為利物浦弱勢一環，以從去年11月平均每6場對抗比對手多8.17次，跌到現在比對手少4.33次。

今季英超上陣次數排名前50的球員中，有9人來自利物浦，其他隊伍最多也只有6人。遠藤航、艾利洛以及對紐卡素攻入全隊唯一入球的基艾沙，還有紐尼斯、加普等球員，不少球迷都在賽後為他們大抱不平，認為史諾完全不信任後備球員。

今季是史諾首次執教英超，到底他是否因為缺乏經驗，導致他在球季關鍵時刻堅持只用愛將，明知沙拿、格雲貝治等疲憊不堪也不改以後備出任正選？無論答案如何，史諾在兩場關鍵比賽的用人排陣，以至球季後段輪換愈來愈少，確是多條戰線相繼崩潰一大因素。

遠藤航表現屢受外界認可，但在史諾麾下上陣時間寥寥。（路透社）

罪魁禍首4號：齋戒月令沙拿表現大不如前

2025年伊斯蘭教齋戒月拉馬丹（Ramadan）為2月28日至3月30日，教徒在這段時間須在入夜後才能進食，利物浦對PSG的兩場歐聯16強賽事及英格蘭聯賽盃決賽都在這段時間內上演。

利物浦今季的佳績，很大程度跟射手沙拿表現突出有關，他今季在43場各項賽事貢獻32入球22助攻，單計英超已佔27入球、17助攻，換言之他直接參與紅軍聯賽的64%入球。可想而知，沙拿表現好壞對利物浦的成績舉足輕重。偏偏球季兩場關鍵大戰遇上齋戒月，結果一如不少球迷按他歷年同期表現所料——嚴重跌watt。

利物浦對PSG兩回合比賽沙拿沒有入球，也無助攻，聯賽盃決賽一仗他甚至零射門，也未能為隊友創造機會，數據網站Opta指這是他加盟利物浦以來出戰90分鐘或更長比賽的第一次。

曾效力曼城的米卡李察士直指齋戒月影響沙拿表現：「沙拿正因齋戒月而禁食，與他能正常進食時相比，獲得的能量不一樣。」

禁食會否是沙拿近期表現下滑原因？（路透社）

利物浦中堅干拿迪（Ibrahima Konaté）也是回教徒，他在對PSG的歐聯16強次回合加時抽筋被換走，曾被懷疑能否出戰聯賽盃決賽。對紐卡素一戰，干拿迪表現平平，僅57分鐘便被換走。