曼聯傳5月30日訪港地點非啟德而是大球場 今夏很忙橫跨歐亞北美
撰文：吳慕兒
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曼聯陷入財困，一年內兩度大裁員，男子成年隊在英超表現差勁目前排第13位，勢創歷來最差排名。球會爭取賺錢機會，英超球季5月25日煞科後未能休息，隨即踏上亞洲之旅，5月28日在馬來西亞出戰首場熱身賽，繼而在5月30日訪港，詳情尚待官方確認，有傳地點不是啟德體育園，而是香港大球場。
早前曼聯已確定7月下旬至8月初到美國3個城市出戰英超夏季系列賽，球會最新再公布在此之前加插一場友賽，7月19日到瑞典友賽宿敵列斯聯。
曼聯今夏友賽日程：
1. 亞洲之旅（官方未公布）
5月28日 馬來西亞／東南亞明星隊／吉隆坡武吉加里爾國家體育場
5月30日 香港／對手待定／地點待定
2. 歐洲之旅
7月19日 瑞典／列斯聯／斯德哥爾摩Strawberry Arena
（曼聯對列斯聯門票目前未正式開售，但已開放預訂）
3. 美國之旅（英超夏季系列賽）
7月26日 新澤西／韋斯咸／MetLife Stadium
7月30日 芝加哥／般尼茅夫／Soldier Field
8月3日 阿特蘭大／愛華頓／Mercedes-Benz Stadium
從官方購票網可見，曼聯訪美的英超系列賽門票，3個城市分別有不同價錢，第一站新澤西由最平「山頂位」的每張門票96美元（約749港元），到最貴的球場中央「大前座」索價1650美元（約12870港元）不等；第二站芝加哥最平65美元（約507港元），最費為1000美元（約7800港元）；最後一站阿特蘭大，最平50美元（約390元）有交易，最貴球場中間第一行為1550美元（約12090港元）。
美國英超系列賽官方網站及購票連結：https://www.premierleague.com/summerseries/schedule
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