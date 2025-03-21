世界盃外圍賽｜雲尼斯奧斯靚波絕殺 魯莽拖延時間被拉芬夏阻止
撰文：顏銘輝
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世界盃南美洲區外圍賽，巴西主場以2：1絕殺哥倫比亞，13戰得21分，升上次席，落後12戰25分的榜首阿根廷4分。巴西全靠雲尼斯奧斯祖利亞在下半場補時9時遠射建功，才能全取3分。巴西下輪外圍賽將作客硬撼阿根廷。
在補時12分鐘，領先2：1的巴西換人，將入球功臣雲尼斯奧斯調走，相信這個換人打算浪費點時間。雲尼斯奧斯這時候與球證理論，又停下來弄一弄波襪，想再拖延時間，但他似乎忘記了若今仗領黃，下場對阿根廷便要停賽。幸好隊友拉芬夏及根夏醒目，連忙推雲尼斯奧斯出場。
當地時間昨（20日）晚舉行的世盃外，巴西主場對哥倫比亞，效力皇家馬德里的雲尼斯奧斯接應直線，闖入禁區，被對手撞跌，球證判巴西獲得十二碼。近期被視為金球獎熱門的巴塞隆拿鋒將拉芬夏操刀，在6分鐘為巴西開紀錄。
完半場前，巴西中場祖連頓在自己禁區頂被逼甩，哈美斯洛迪古斯傳予路易斯迪亞斯射入，哥倫比亞在41分鐘追平1：1。戰至下半場補時9分鐘，巴西攻入致勝一球，雲尼斯奧斯從左邊推入中路，大位起右腳遠射入網，助巴西以2：1絕殺哥倫比亞。
【雲尼斯奧斯絕殺入球片段】
補時12分鐘，巴西作出換人，調走雲尼斯奧斯，但這位24歲「7號仔」似乎不想那麼快離場，還跟球證理論，難道他想拖延時間？隊友拉芬夏及根夏過去，前者叫雲尼斯奧斯快點離場，根夏就跟球證說話，分散其注意力。雲尼斯奧斯在今屆外圍賽已有一面黃牌，如果今場再領黃，下場對阿根廷的大戰便要停賽。雲尼斯奧斯行到一半，又停下來，弄一弄波襪，拉芬夏及根夏再推他快點離場。最後，雲尼斯奧斯沒有被罰黃牌，下場對阿根廷可以上陣。
巴西今場絕殺哥倫比亞後，13戰得21分升上南美洲區次席，僅次12戰25分的榜首阿根廷。
【拉芬夏阻止雲尼斯奧斯拖延時間】
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