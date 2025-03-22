黃澤林今晚出戰邁阿密大師賽次圈爭再創歷史　Now TV免費直播

香港網球代表黃澤林（Coleman）日前在邁阿密大師賽首輪以直落兩盤６：４及６：３擊敗德國球手艾米亞（Daniel Altmaier），首度晉身賽事次圈，也是香港網球員首次在ATP 1000分級別的賽事正賽勝出。

Now TV 630台將於今晚（22日）晚上11時免費直播次圈賽事，香港觀眾可通過直播繼續支持黃澤林。



黃澤林將在今晚出戰次圈賽事。（資料圖片／Getty Images）

20歲的黃澤林去年參加邁阿密大師賽，從外圍賽一路晉級至正賽，是香港史上首位參加ATP 1000級別正賽的網球手，今次他晉級次圈已是再創佳績。

香港時間周六（22日）晚上11時，黃澤林將會在次圈面對今次賽事13號種子、美國球手舒爾頓（Ben Shelton），力爭晉級再創歷史。

舒爾頓為黃澤林生涯最高排名對手。（路透社）

22歲的舒爾頓現時世界排名第14位，在美國球手中僅次於排世界第4的費斯（Taylor Fritz）。舒爾頓曾兩次打入大滿貫賽事4強，是黃澤林面對的對手中排名最高一人。

黃澤林此前遇過最高排名球手，是在去年香港網球公開賽對上意大利球手梅錫迪（Lorenzo Musetti），當時對手世界排名第27，最終黃澤林以4：6及5：7落敗。

邁阿密大師賽次圈



黃澤林 對 舒爾頓（美國）

今晚11時 Now TV 630台現場直播

